El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema en los servicios . De cuánto será la ayuda estatal y quiénes pueden acceder a ella.

Cambiaron los subsidios de luz y gas: estas personas deben reinscribirse en 2026 para no perderlo

En el comienzo del 2026, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas , con cambios clave en los requisitos de acceso y los niveles de consumo bonificados. Además , determinados usuarios deberán volver a inscribirse para no perder el beneficio.

El sistema elimina la segmentación por niveles de ingresos y la reemplaza por un criterio focalizado , con un único registro de beneficiarios y reglas comunes para todo el país. El objetivo central es reducir el gasto en subsidios y, al mismo tiempo, promover que la ayuda llegue únicamente a los hogares más necesitados.

Como parte del nuevo mecanismo, se puso en marcha el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , que reemplaza a programas anteriores y redefine quiénes pueden acceder a los descuentos en las facturas. Creado por la Secretaría de Energía, este registro unifica los programas anteriores y establece un sistema más simple, con menos categorías y criterios de acceso más acotados.

Santa Cruz, con dos facturas de gas en el mismo mes El gas únicamente estará subsidiado durante los meses de mayor consumo, es decir entre abril y septiembre.

Quiénes deben anotarse al nuevo registro para no perder los subsidios en luz y gas

A partir de enero de 2026, hay tres grupos de usuarios que deberán inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados para mantener el beneficio. Ellos son:

Beneficiarios del ex programa Hogar

Usuarios que recibían la Tarifa Social de Gas

Usuarios de garrafas

Para continuar con la ayuda, estos grupos tendrán que ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Energía y completar un formulario con la siguiente información:

Datos personales

Correo electrónico

Número de medidor

Número de cliente de la factura de luz y gas por red

Una vez completado el formulario, el sistema enviará una confirmación por correo electrónico. Desde el Gobierno precisaron que los hogares catalogados en Nivel 2 y 3 (ingresos bajos y medios) no deberán realizar nuevamente el trámite, ya que sus datos serán migrados de forma automática al nuevo sistema, aunque si su situación económica o familiar cambió, podrán actualizar su información mediante una declaración jurada.

Tarifas, boleta de electricidad Algunos sectores deberán volver a anotarse en el registro para no perder el subsidio en la energía.

Quiénes podrán acceder a los subsidios de luz y gas a partir de enero 2026

Con el nuevo esquema, los subsidios energéticos quedarán restringidos a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que equivale a $3.771.987,09 o menos mensuales, según datos a noviembre de 2025 del Instituto Nación de Estadísticas y Censos (INDEC). Quienes superen ese umbral, dejarán de recibir asistencia del Estado en las tarifas de luz y gas.

A diferencia del régimen anterior, los bloques de consumo no son fijos durante todo el año, sino que varían según la estacionalidad de la demanda. En el caso de la electricidad, el esquema establece que los hogares beneficiarios accederán a una bonificación que se aplica como un descuento porcentual sobre el precio estacional de la energía, limitado a un bloque de consumo mensual subsidiado. El descuento fijado para aquellos que califican como beneficiarios es del 50% sobre el precio estacional de la energía eléctrica.

Qué meses tendrán más subsidios en luz y gas

Los bloques de consumo base para la electricidad fueron fijados en:

300 kWh en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre

150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre

Dentro de ese consumo, contarán con una bonificación del 50%. El consumo que supere esos límites se facturará a tarifa plena, sin subsidios.

Emergencia energética en Rawson. Los subsidios tanto en gas como electricidad irán variando según el mes y la demanda.

En cuanto al servicio del gas, la bonificación también será del 50%, pero únicamente durante los meses de mayor consumo, que van de abril a septiembre. Durante los meses de menor demanda (verano), no habrá subsidios.

Con el cambio de esquema, en enero habrá una bonificación adicional de 25% para los precios de la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional. De esta manera, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá 2% por mes hasta desaparecer en diciembre.