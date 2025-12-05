Nuevo salario mínimo hasta agosto de 2026: cuál es el nuevo monto que definió el Gobierno

En este artículo, te contamos todos los detalles de la decisión del Gobierno Nacional sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil . ¿Cuál es el nuevo monto ?

A través de la resolución 9/2025, emitida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil , el Gobierno Nacional implementó de manera unilateral el monto correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil para el período noviembre 2025-agosto 2026. Así, ¿cuál es el nuevo monto ?

Cabe recordar que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es el organismo encargado de fijar las resoluciones que determinan el Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N° 20.744.

En diciembre de 2025, el monto correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $334.800.

Según lo dispuesto por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el monto del SMVyM se incrementará mensualmente en el período noviembre 2025-agosto 2026. Así, el organigrama quedó determinado del siguiente modo:

Noviembre 2025: $328.400 ($1.642 por hora).

Enero 2026: $341.000 ($1.705 por hora).

Febrero 2026: $346.800 ($1.734 por hora).

Marzo 2026: $352.400 ($1.762 por hora).

Abril 2026: $357.800 ($1.789 por hora).

Mayo 2026: $363.000 ($1.815 por hora).

Junio 2026: $367.800 ($1.839 por hora).

Julio 2026: $372.400 ($1.862 por hora).

Agosto 2026: $376.600 ($1.883 por hora).

A lo largo de 2025, el monto del SMVyM registró los siguientes importes:

Enero: $286.711.

Febrero: $292.446.

Marzo: $296.832.

Abril: $302.600.

Mayo: $308.200.

Junio: $313.400.

Julio: $317.800.

Agosto: $322.000.

Septiembre: $322.000

Octubre: $322.000.

Lo cierto es que el SMVyM es fundamental para el cálculo de la Prestación por Desempleo. Según la resolución aludida más arriba, esta prestación “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo". Y subraya que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

Cabe recordar que la denominación Vital hace hincapié en la importancia de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. En tanto, el término Móvil implica que el monto fijado debería ajustarse de forma periódica para que puedan mantener así su poder adquisitivo frente a la inflación.

A principios de 2025, tanto la CGT como las dos CTA le solicitaron al Gobierno Nacional que el monto del SMVyM se fije en el orden cercano a los 600 mil pesos. Recientemente, la CTA de los Trabajadores y la CGT habían pedido que el piso del SMVyM se elevase a $553.000 a partir de abril de 2026, en tanto que la CTA Autónoma reclamó por un importe de $736.000.