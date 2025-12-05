Nuevo salario mínimo hasta agosto de 2026: cuál es el nuevo monto que definió el Gobierno
En este artículo, te contamos todos los detalles de la decisión del Gobierno Nacional sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil. ¿Cuál es el nuevo monto?
A través de la resolución 9/2025, emitida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno Nacional implementó de manera unilateral el monto correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil para el período noviembre 2025-agosto 2026. Así, ¿cuál es el nuevo monto?
Cabe recordar que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es el organismo encargado de fijar las resoluciones que determinan el Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley N° 20.744.
Nuevo salario mínimo hasta agosto de 2026
En diciembre de 2025, el monto correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $334.800.
Según lo dispuesto por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el monto del SMVyM se incrementará mensualmente en el período noviembre 2025-agosto 2026. Así, el organigrama quedó determinado del siguiente modo:
- Noviembre 2025: $328.400 ($1.642 por hora).
- Diciembre 2025: $334.800 ($1.674 por hora).
- Enero 2026: $341.000 ($1.705 por hora).
- Febrero 2026: $346.800 ($1.734 por hora).
- Marzo 2026: $352.400 ($1.762 por hora).
- Abril 2026: $357.800 ($1.789 por hora).
- Mayo 2026: $363.000 ($1.815 por hora).
- Junio 2026: $367.800 ($1.839 por hora).
- Julio 2026: $372.400 ($1.862 por hora).
- Agosto 2026: $376.600 ($1.883 por hora).
A lo largo de 2025, el monto del SMVyM registró los siguientes importes:
- Enero: $286.711.
- Febrero: $292.446.
- Marzo: $296.832.
- Abril: $302.600.
- Mayo: $308.200.
- Junio: $313.400.
- Julio: $317.800.
- Agosto: $322.000.
- Septiembre: $322.000
- Octubre: $322.000.
Lo cierto es que el SMVyM es fundamental para el cálculo de la Prestación por Desempleo. Según la resolución aludida más arriba, esta prestación “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo". Y subraya que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.
Cabe recordar que la denominación Vital hace hincapié en la importancia de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. En tanto, el término Móvil implica que el monto fijado debería ajustarse de forma periódica para que puedan mantener así su poder adquisitivo frente a la inflación.
A principios de 2025, tanto la CGT como las dos CTA le solicitaron al Gobierno Nacional que el monto del SMVyM se fije en el orden cercano a los 600 mil pesos. Recientemente, la CTA de los Trabajadores y la CGT habían pedido que el piso del SMVyM se elevase a $553.000 a partir de abril de 2026, en tanto que la CTA Autónoma reclamó por un importe de $736.000.
