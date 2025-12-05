Multa millonaria: un "ring raje" desató un escándalo en un exclusivo barrio

Se lo promociona como un entorno selecto, con servicios de primera línea y lotes de alto valor, pero en las últimas horas quedó envuelto en una polémica decisión.

El exclusivo country quedó en el centro de la escena tras una sanción millonaria aplicada a un propietario por un simple juego infantil. La decisión encendió un debate sobre el funcionamiento interno del barrio, sus reglas y el contraste entre la severidad de algunas sanciones y los antecedentes conflictivos de varios de sus habitantes.

Se lo promociona como un entorno selecto, con servicios de primera línea y lotes de alto valor. Allí viven dirigentes políticos, empresarios influyentes, deportistas, exbarras del fútbol y figuras del sur bonaerense. La convivencia, sin embargo, arrastra episodios muy distintos a la imagen de armonía que sus autoridades buscan instalar.

Entre los exresidentes de Grand Bell -ubicado en las afueras de La Plata- a orillas del arroyo Rodríguez, figuran la pareja integrada por Victoria Tolosa Paz y Enrique Albistur, el exintendente Julio Garro, la diputada Carolina Píparo, y el exbarra de Estudiantes, Rubén “Tucumano” Herrera. También se registró la presencia de empresarios que enfrentaron procesos judiciales o que protagonizaron situaciones de extrema violencia.

La multa a una familia por el “ring raje”

En ese contexto, una sanción reciente sorprendió por su severidad. Según publicaron algunos medios nacionales, un propietario recibió una multa de $1.455.999 porque dos niñas de doce años tocaron el timbre de una casa y salieron corriendo, el clásico juego conocido como “ring raje”. La administración calificó la conducta como una falta grave y aplicó la penalidad equivalente a dos expensas ordinarias completas.

grand bell2 El country Grand Bell volvió a quedar bajo la lupa por sus sanciones internas y por conflictos que llevan años sin resolverse.

Además, dispuso la prohibición de ingreso permanente para una mujer considerada responsable del hecho.

El episodio descolocó a varios residentes. Para ellos, el asunto podría haberse resuelto con un simple llamado de atención. Un inquilino, que prefirió no divulgar su nombre por temor a nuevas sanciones, recordó que en 2017 un administrador fue acusado de desviar fondos de las expensas para financiar otro emprendimiento. Esa comparación puso en duda la coherencia moral del sistema de multas.

La situación sumó tensión a una comunidad donde los recelos forman parte de la vida cotidiana. En el último tiempo, vecinos denunciaron hurtos menores, desaparición de objetos y robos dentro del propio barrio. La seguridad, uno de los argumentos centrales para vivir en un country, empezó a ser cuestionada por los propios residentes.

Robos de alto impacto y personajes controvertidos

Los antecedentes delictivos en Grand Bell alcanzaron incluso a figuras públicas. En 2015, el exfutbolista Gustavo Barros Schelotto denunció un robo en su propiedad. Un año después, el entonces intendente Julio Garro afirmó que ladrones ingresaron a su casa y se llevaron una caja con joyas y dinero. Pero el acusado, un vecino llamado Patricio Masana, declaró que el botín real ascendía a 6 millones de dólares, supuestamente vinculados a pagos irregulares de la firma ESUR SA. La versión nunca fue confirmada en sede judicial, pero alimentó rumores persistentes.

grand bell Vecinos del country cuestionaron la multa y señalaron que otros episodios graves quedaron sin respuesta.

También vivió allí Rubén “Tucumano” Herrera, exjefe de la hinchada de Estudiantes de La Plata, empresario y trabajador de la Cámara de Diputados provincial. Su figura tomó notoriedad luego de ser detenido por asociación ilícita junto al exjuez César Melazo. La presencia de personajes envueltos en causas judiciales contrastó con la imagen de “barrio modelo” que la administración exhibe en su comunicación institucional.

El caso más resonante ocurrió en abril de 2023. Un empresario de la carne perdió los ahorros de toda su vida cuando delincuentes ingresaron a su vivienda y encontraron una bóveda oculta en un vestidor detrás de un espejo. El golpe se ejecutó con precisión quirúrgica. La banda conocía el diseño de la casa, la ubicación exacta del cofre y la forma de abrirlo pese al sistema de huella digital. Para los investigadores, la presencia de un entregador interno fue determinante.

Una de las personas señaladas como jefa del grupo, Jéssica Elizabeth Clavijo, fue detenida en España en septiembre de 2023. Su captura dio forma a una causa compleja que expuso la vulnerabilidad del barrio frente a bandas especializadas.