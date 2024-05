Cómo cerró la cotización del dólar tras la baja de la tasa de interés

El dólar MEP, subió este viernes $9,36 o (0,88%) para finalizar la semana en $1.071,61 unos 36 pesos (3,46%) por encima del viernes pasado, mientras que el contado con liquidación registró también una suba, en este caso, de $5,59 hoy para cerrar a $1.104,89. En la semana, el CCL se apreció unos $26,48 o 2,46%.

Ante un ajuste semanal del dólar mayorista de $4 para finalizar la semana en $886,50, todas las brechas cambiarias se expandieron por encima del 20%, cosa no ocurría la semana pasada cuando solo estaba en esa zona el CCL.

La brecha con el blue, la mayor hoy en día es del 26,34%, con el CCL 24,64% y con el MEP de 20,88%. En tanto que, el valor del billete en el Banco Nación es de $905,50 y en el promedio de los bancos es de $927,58.

El BCRA terminó la semana acumulando compras por 750 millones de dólares

El Banco Central terminó la jornada de viernes con compras por 139 millones de dólares en la rueda sobre un volumen negociado de 272,21 millones.

En la semana compró US$ 750 millones, en mayo lleva adquiridos US$ 1.857 millones y desde diciembre 2023 US$ 16.581 millones. De esta forma, las reservas brutas aumentaron 223 millones de dólares para finalizar la semana con un saldo de US$ 28.798 millones.

Cabe recordar, que este último martes el Banco Central bajó nuevamente la tasa de interés de política monetaria, reduciéndola diez puntos porcentuales, al 40% nominal anual. De acuerdo con lo informado por la entidad a través de la Comunicación "C 97972", la tasa efectiva anual pasó a ser ahora de 49,15%. La decisión se anunció tras ser difundida la inflación de abril, que arrojó una desaceleración al 8,8%, según el INDEC.

El mercado se preguntaba si habría una nueva rebaja de tasas de interés esta semana. La medida se esperaba para el jueves, cuando se realiza la habitual reunión de directorio, pero la autoridad monetaria decidió adelantar el anuncio.