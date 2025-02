¿Cómo enseñar a nuestros hijos a que el dinero se multiplique?

Albert Einstein dijo que el “interés compuesto” era la octava maravilla del mundo, y al respecto citó: “Aquel que lo entiende, lo gana, aquel que no, lo paga”. Por mucho tiempo fui “quien lo pagaba”, ya que me costó comprender este concepto de manera personal.

Recuerdo hace unos 20 años atrás, cuando me ofrecían sistemas de ahorros y retiros, los rechazaba porque en mi familia no se hablaba ni se creía sobre estos conceptos. En esos tiempos me encontraba estudiando analista en sistemas y nada comprendía sobre el mundo de los negocios y menos del financiero; pero hace apenas unos pocos años lo entendí y comencé a aplicarlo con mi hijo .

finanzas.png

Siempre que planificamos una familia, tenemos hijos, nos preguntamos: ¿Qué estudiarán? ¿Dónde vivirán? ¿Qué harán en el futuro? Pero en lo concreto, no nos organizamos de modo tal de tener paz y seguridad financiera para ellos. Nos llega el momento de egreso y tenemos dos caminos: que estudien o trabajen y en ambos casos se necesita una gran cantidad de dinero (si queremos que no sean empleados y tengan su propio emprendimiento). Los estudios universitarios, ya sean públicos o privados requieren de gastos, y crear un negocio para que su mundo financiero sea próspero y se consoliden como personas libres e inteligentes financieramente también requiere de una inversión inicial. ¿Hemos pensado alguna vez esto? Doy por seguro que más del 90% de los lectores no lo han pensado, como así tampoco lo han puesto en práctica. Muchos nos enseñan sobre Albert Einstein en la escuela, desde que es un científico hasta sus grandes inventos, pero nunca nos contaron sobre su teoría acerca del interés compuesto Y he de aquí “la magia” de este invento.