Cómo garantizará la Provincia los servicios públicos durante Año Nuevo

Para la ocasión, se anunció un dispositivo especial de cada una de las áreas. Qué pasa con la atención en el Banco Provincia este miércoles.

A partir de este miércoles, 31 de diciembre, la administración pública central y organismos descentralizados de la Provincia disponen de guardias para atender durante el feriado de Fin de Año y el asueto dispuesto por el gobierno neuquino para el 2 de enero de 2026, según se anunció oficialmente.

*Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS): El sector operativo tendrá una guardia para garantizar la prestación del servicio esencial recordando que los usuarios se pueden comunicar al 0800 222 4827 ante cualquier urgencia o reclamo.

*Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): Garantizará la atención de situaciones de emergencia a través de guardias operativas y técnicas, para responder ante contingencias, ya sea por razones de seguridad pública o por cortes intempestivos del servicio eléctrico. En el sitio oficial epen.gov.arfiguran los teléfonos de contacto y guardias correspondientes a cada localidad atendida por esta empresa pública.

EPEN- Neuquén.jpg

*HIDENESA: Mantendrá operativas las guardias en las sucursales para asegurar la atención ante situaciones de emergencia que podrán comunicarse a la línea gratuita 0800 333 0914.

*Salud pública: En toda la provincia, los establecimientos de salud mantendrán las guardias habituales para un fin de semana o día feriado.

*Vialidad Neuquén: En la mayoría de los frentes de obra distribuidos a nivel provincial se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los feriados. Las tareas operativas se reanudarán el 5 de enero. Para consultar el estado de las rutas o para reportar inconvenientes en la calzada, está disponible el número 2942 572138.

*Protección al Consumidor: No tendrá atención al público, pero quien necesite solicitar inspecciones o dejar un reclamo puede hacerlo ante la Ventanilla Única Federal ingresando a https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/o comunicándose al 2995958167 (sólo mensajes de WhatsApp).

*Oficinas Seccionales del Registro Civil y Capacidad de las Personas:Sin atención al público. Sólo habrá guardias por defunciones.

*Banco Provincia del Neuquén (BPN): Adhiere al asueto administrativo dispuesto por el BCRA, por lo tanto, el miércoles 31 de diciembre no habrá actividad bancaria.