¿Cómo se hace la medición de la pobreza que celebra Milei y cuestiona la oposición?

No hay lugar en la agenda oficial para discutir los defectos en la medición señalados por los opositores, que cayeron en la cuenta de su existencia cuando salieron a buscar motivos para invalidar las estadísticas no deseadas. No obstante, la gestión de Milei no introdujo cambios en el trabajo para la determinación de los índices de pobreza e indigencia. Se basa en los mismos insumos y metodología que durante los gobiernos precedentes. Y eso no es todo: el director del INDEC en la era Milei es Marco Lavagna, el mismo que lideró el organismo bajo el mando de Alberto Fernández.