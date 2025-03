Cómo viene el acceso por asfalto en una ruta clave para Neuquén

En sus 187 kilómetros de extensión, la ruta provincial 23 atraviesa algunos de los lugares más pintorescos de la provincia del Neuquén. Postales cordilleranas en donde priman los bosques de araucarias contribuyen a que se la considere una ruta escénica y atraiga cada vez más al turismo, incluso trasandino ya que permite vincular varios pasos fronterizos como Pino Hachado, Icalma, Mamuil Malal y Hua Hum.

Mejor conectividad

Cuando esté terminada esta parte de la pavimentación redundará en beneficios para los usuarios que circulen por allí durante el invierno, ya que ofrecerá mejor conectividad, menor altura y dos campamentos viales fijos en Pino Hachado y Agua Fría.

El gobernador Rolando Figueroa recordó que están trabajando sobre esta ruta, paralela a la Cordillera de los Andes, debido a que permitirá un mayor flujo turístico en toda la región y anunció, en su discurso del 1º de marzo en la Legislatura neuquina, que prevé inaugurar próximamente la repavimentación de esta misma traza desde el puente del Rahue hasta Aluminé.

Otra obra clave para Neuquén

Otra obra clave para mejorar la conectividad en la provincia es la repavimentación de 50 kilómetros de la ruta provincial 46, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el cruce con la provincial 24. La obra es de las priorizadas en el plan de asfalto destinado a jerarquizar la conectividad turística y productiva de la Región del Pehuén.

Consiste en el mejoramiento de la calzada existente de la ruta provincial 46, desde el empalme con la ruta nacional 40 -próximo a Zapala- hasta el cruce con la provincial 24 -de acceso a Las Coloradas-. Se hará a partir de un trabajo conjunto entre Vialidad Provincial; Gas y Petróleo del Neuquén (GyP SA), que otorgará los fondos para la adquisición del asfalto; y Fiduciaria Neuquina, que contratará la obra.

Conectividad en la Región del Pehuén

“Durante años no se han ejecutado rutas, pero no se pueden hacer todas a la vez. Eso es más que evidente. No existen ni los recursos ni la capacidad de ejecución”, indicó Figueroa, aunque destacó que “tenemos que empezar por algo y hemos empezado con un ritmo que es inusual en toda la historia de la provincia”.