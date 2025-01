Complicado operativo para rescatar el cuerpo hallado en el río Neuquén

El hallazgo se produjo cuando personal de Prefectura Naval divisó un cuerpo semisumergido, en un primer momento pensaban que se trataba de un animal, pero luego constataron que se trata de una persona sin vida, por lo que pidieron ayuda a los buzos del cuerpo de Bomberos de Centenario. Iniciaron un operativo, pero debido a la falta de luz y las complicaciones del lugar, este jueves retomarán las tareas con el objetivo de poder sacar el cuerpo y confirmar si se trata del trabajador rural.

"Es una zona muy complicada para ingresar, no tiene prácticamente costa ese sector del río, sumado a esto está la dificultad que tiene para poder navegarlo, aunque lo hicimos ayer con nuestra embarcación", detalló el jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez.

image-4jpg.webp

Según explicó, el cuerpo se puede observar desde la costa aunque está semisumergido, rodeado de ramas, haciendo presión sobre una rama muy importante de un sauce que ha caído sobre el río. "Y también en ese sector el rio pega una vuelta muy importante con muchos remolinos con mucha fuerza eso dificulta llegar fácilmente al lugar, la vegetación en la orilla del lado de la costa neuquina es Un bosque de olivillo que prácticamente tuvimos que desmontar para poder hacer un pasillo y acceder ala zona", afirmó en diálogo con LU5.

Álvarez aseguró que es un sector muy peligroso para poder recuperar el cuerpo, por eso ayer también se intentó poder llegar con un sistema de cuerdas, pero las tareas se complicaron por la misma vegetación que no permite tener buen sostenimiento y que puedan soportar que el personal baje.

"Ayer se trató de llegar con una embarcación pero la corriente que hay en ese lugar es muy rápida, podemos acercarnos pero no no permite hacer ninguna maniobra porque abajo hay gran cantidad de arboles y ramas que ha arrastrado el río Neuquén y eso no permite la navegación", agregó. "Ayer se trató de llegar con una embarcación pero la corriente que hay en ese lugar es muy rápida, podemos acercarnos pero no no permite hacer ninguna maniobra porque abajo hay gran cantidad de arboles y ramas que ha arrastrado el río Neuquén y eso no permite la navegación", agregó.

El jefe de bomberos indicó que por la cantidad de días que llevaría ese cuerpo, se puede haber confundido con el paisaje natural "si uno no le presta atención necesaria pasa desparecido por cómo está. se ve ahora desde la costa teniendo en cuenta que pudimos generar un acceso", dijo.

Por último, señaló que si se trata del trabajador rural, el hallazgo se aguas abajo de donde desapareció. Se estima que durante este jueves se va a poder rescatar el cuerpo.

Una triste historia

González había llegado desde Entre Ríos junto a un grupo de personas, entre ellos su hijo Javier de tan solo 15 años de edad, para trabajar en la temporada de cosecha de fruta.

Se habían incorporado a un establecimiento de la zona de Cordero, pero al parecer el empleador los habría tenido hacinados, en muy malas condiciones y no cumplía con el pago salarial. Incluso trascendió que se quejaban de que no tenían dinero ni para comprar alimentos.

cristian desaparecido.webp

Miguel, hermano del desaparecido, declaró a diarioriouruguay.com.ar, que “los tenía tirado ahí en una pieza que ni los perros viven, no tenían ventanas, puertas, nada, los comían los mosquitos".

Agregó que "ellos cruzaron el río porque iban a pedir trabajo al otro lado para irse de ahí donde estaban porque no estaban ganando nada y no le daban ni plata para comprar comestible".

Ese miércoles hacía mucho calor -entre 37 y 38 grados- y junto con otros compañeros González se lanzó al agua para cruzar a nado hacia la orilla de Neuquén, con la intención de encontrar otro puesto laboral mejor remunerado.

Los demás llegaron hasta la costa neuquina, pero Cristian se agotó y gritó pidiendo ayuda. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero la fuerte correntada se lo llevó y desapareció de la superficie.

Colecta en Entre Ríos para trasladar el cuerpo

Miguel González expresó al medio de su provincia que no tienen muchas esperanzas de encontrar a su hermano con vida, por lo que ya están pensando en el costo del traslado del cadáver. Y el hallazgo de este