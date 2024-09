Con 14 años, manejaba un karting por las calles de Neuquén capital

Baggio indicó que trasladarse en un karting de estas características no solo que está prohibido, sino que además es altamente peligroso para quien lo conduce, ya que es un vehículo muy bajo que no llega a ser advertido por otros rodados que circulan en las calles.

El suceso además tenía la complejidad de que también iba acompañado de familiares en vehículos, uno atrás y otro al costado. Todos pertenecían a la comunidad zíngara.

Secuestro Karting manejado por menor (1).jpg

"Tenemos videos de algunos vecinos que justamente lo veían pasar, había una especie de prueba de este vehículo durante un tiempo en la zona de la calle Independencia", contó el subsecretario en declaraciones a LU5, quien recordó que hay lugares específicos para hacer este tipo de actividad como el autódromo, pero de ninguna manera en la calle.

"No puede circular ningún vehículo con tracción a motor de combustión si no está patentado. Además, este tipo de vehículos no está autorizado a circular por vía pública, ya que justamente uno de los criterios más importantes, es la seguridad y son muy bajos", insistió el funcionario municipal.

Aunque en un principio hubo evasivas por parte del padre aludiendo desconocer que no se puede circular con este tipo de vehículo en la vía pública, el procedimiento se llevó a cabo sin sobresaltos, se labró la contravención, el karting fue secuestrado y puesto a disposición del Tribunal de Faltas.

Controles de tránsito y secuestros de vehículos

Hace dos semanas, la Municipalidad de Neuquén, a través de la Dirección de Tránsito, llevó adelante controles sorpresivos en la Avenida Alfonsín, ex Ruta 7. Como resultado, se secuestraron tres motocicletas y se retuvieron siete licencias de conducir a personas que circulaban alcoholizadas.

controles sorpresivos de transito.jpg

Francisco Baggio, subsecretario de Protección Ciudadana y Medioambiente, comentó que si bien los valores en los test de alcoholemias fueron menores a los de otros operativos, recordó que en la ciudad de Neuquén rige el alcohol cero.

En este sentido, indicó que el nivel más alto de alcoholemia positiva registrado fue de 0,7 gramos/litro de alcohol en sangre.

“Los operativos de tránsito nocturnos sobre la avenida Alfonsín continuarán este fin de semana y se realizarán de manera sopresiva con el fin de mejorar la seguridad vial en esa ruta donde los conductores van con exceso de velocidad y, a veces, lo hacen luego de haber ingerido bebidas alcohólicas”, sostuvo el funcionario.