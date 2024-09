Con 300 millones de pesos de recursos propios nace el Estadio Único de Mariano Moreno

Se debió reubicar la estructura

El jefe comunal admitió que para llevar adelante la construcción debieron sortear algunas cuestiones legales debido a la obra de una cancha que el año anterior se comenzó a ejecutar, una parte en un terreno, y no se terminó. Al respecto señaló que “tuvimos algunos contratiempos como por ejemplo desde la órbita provincial no nos emitían ninguna comunicación con respecto a la cancha que se comprometió en el 2023 y aparentemente se financió una parte y no se ejecutó la obra. Cuando nos avisaron que en ese predio donde originalmente ibamos a hacer la cancha no se podia utilizar por una cuestion judicial designamos en forma inmediata un nuevo predio dentro del mismo polígono deportivo que nos permitiera ejecutar esta obra tan anhelada”.

Mariano Moreno- movimiento de suelo- cancha de fútbol.jpg

“Hoy estamos contentos compartiendo, junto con todo el gabinete de gobierno, la novedad histórica de poder hacer la primera cancha de fútbol sintético que forma parte de este proyecto de Estadio Único de Mariano Moreno y todo con fondos propios”, destacó el intendente con satisfacción.

Mariano Moreno- ésped sintético- cancha de fútbol.jpg

Para este fin, durante la tarde de este miércoles, llegaron los camiones transportando la felpa que a partir del jueves se comenzará a desplegar sobre el campo de juego que tendrá 95x65 metros. La obra será inaugurada el próximo 10 de octubre en el marco del 83 aniversario del pueblo y se contará con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.

Una obra que viene a honrar la historia

Por esas cosas del destino, la cancha de fútbol de césped sintético, que será la punta de lanza del Estadio Único de Mariano Moreno, quedará emplazada donde históricamente funcionó la más famosa “cancha de tierra” de la localidad, en un predio contiguo al actual balneario municipal.

En ese mismo lugar se construyeron hazañas deportivas que hoy forman parte del capital histórico de la localidad. Se realizaron torneos locales y regionales que pusieron en valor a grandes jugadores como los hermanos Juan, Darío y Raúl Funes o arqueros de gran talla como Isidro Paredes, Daniel Olave y Hugo Belabarba por nombrar solo a algunos. Tambien en este predio está la mística de la histórica hincha del Club Mariano Moreno como doña Jova Castillo que alentaba hasta el cansancio. También en este predio y en todo Mariano Moreno están los esfuerzos por impulsar y darle protagonismo al deporte local de vecinos como Ángel Fernández, Juan del Carmen Villagrán, Cirilo Urbano Cabas, Juan Clemente Valenzuela y Osvaldo Ricardo Funes, entre otros.

Mariano Moreno- intendente y funcionarios- cancha de fútbol-2.jpg

“Con esta cancha y con el inicio de este Estadio Único de Mariano Moreno queremos rendir honores a todos aquellos que trabajaron y vivieron por el deporte en Mariano Moreno. Hoy comienza una nueva historia y la vamos a construir con estas generaciones y con las que vengan”, finalizó Huillipan.