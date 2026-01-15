Con licencia vencida, destrozó un coche oficial: lo echaron

Sigue la tolerancia cero en el gobierno neuquino. También exoneraron a un ex sargento condenado por abuso sexual contra una menor.

El primero de los casos fue de un ambulanciero que chocó con licencia vencida.

El primero de los casos fue de un ambulanciero que chocó con licencia vencida. Claudio Espinoza

La expulsión de ñoquis e indisciplinados que puso en marcha el gobierno neuquino sigue sumando casos en lo poco que va de este 2026. Ahora se conocieron otros dos. Los despidos (cuyos decretos se firmaron el último martes) alcanzaron a un chofer de ambulancia, que destrozó una camioneta oficial mientras circulaba con la licencia de conducir vencida; y a un suboficial de Policía que fue judicialmente condenado, en una causa que lo encontró culpable de la comisión del aberrante delito de abuso sexual contra una menor.

La sanción de cesantía recayó sobre el ahora ex agente de la administración pública, Roberto José Ferrari , quien se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital Picún Leufú “Dra. Nancy Ferrari de Diby”.

En el expediente consta que el 4 de agosto de 2023, aproximadamente a las 16.45, el agente trasladaba pacientes por Ruta 7 hacia Picún Leufú y -a la altura del primer puente- impactó por detrás a una Kia Sorento, que se encontraba detenida en la cinta asfáltica. Eso provocó un accidente en cadena, que involucró a una Fiat Fiorino y a otros vehículos.

La camioneta oficial (una Nissan Frontier) sufrió daños considerables en la parte frontal y quedó inutilizada de forma permanente, según el informe técnico. Asimismo, y según establecieron los auditores “se ha constatado que el agente conducía a alta velocidad, mostrando una evidente falta de atención al no respetar la distancia de frenado”.

cesantia ferrari (1)

Choque y daño a un paciente

Se estableció que la municipalidad le había otorgado una renovación que vencía el 29 de marzo de 2023. Uno de los pacientes que era trasladado por este ex chofer, tras haber recibido tratamientos de diálisis, declaró que se encontraba mareado por las prácticas médicas, que el vehículo circulaba a alta velocidad y que con el golpe perdió visión del ojo izquierdo. Otro paciente declaró que, tras el impacto, fue evaluado en Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén.

También consta en el documento oficial, que el 20 de noviembre de 2024, la aseguradora informó que la cobertura fue rechazada con motivo de la licencia vencida y que el ahora ex chofer admitió su culpa con la siguiente declaración: “Quiero aclarar que me hago cargo de que tenía la licencia de conducir vencida”.

Al respecto, se dejó en claro que el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial establece que “todos los agentes del Estado Provincial, deberán responder por los daños y perjuicios morales y materiales originados por el uso indebido de los bienes entregados en razón de su función, cualquiera sea la finalidad o destino específico asignado en razón de su cargo o labor”.

casa de gobierno.jpg Rolando Figueroa avanza con la purga en la Administración Pública de Neuquén.

Dura sanción

El segundo caso es el de un ex suboficial de Policía al que, durante el gobierno de Omar Gutiérrez, le habían otorgado el retiro y ahora le aplicaron un castigo más duro que la cesantía.

Lo que el gobierno neuquino resolvió el martes -a pedido de la Jefatura de Policía- fue modificar el retiro voluntario que había sido dispuesto el 19 de enero de 2022, por la destitución por exoneración. Esa medida recayó sobre el sargento primero retirado, Pedro Vicente Coñoemil. La decisión le será comunicada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para que actúe en consecuencia.

Esta nueva decisión se resolvió tras la confirmación, por parte del Poder Judicial, de que la condena a 7 años de prisión impuesta a este sujeto, por el delito de abuso sexual, se encuentra firme. La exoneración implica la separación definitiva e irrevocable de la institución, con la pérdida del estado policial y todos los derechos inherentes, incluso el del retiro.