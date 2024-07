Con una marcha en el centro, ATEN inició un nuevo paro en Neuquén

Live Blog Post

El cruce entre Claudio Domínguez y Marcelo Guagliardo

Este martes, una publicación en las redes sociales del diputado Claudio Domínguez, en respuesta al secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, causó revuelo.

“Los docentes no vamos a renunciar al adicional creado por ley. Se debe cobrar sin ningún condicionamiento”, había escrito primero Guagliardo en su cuenta de Facebook. Domínguez, impulsor de la ley de "incentivo docente", le respondió: "Marcelo Guagliardo: ¿Lo querés o no lo querés? El adicional profesional docente no es obligatorio. Lo tuyo ya es absurdo: querer cobrar el plus sin cumplir con el único requisito que es no faltar más de tres veces en un trimestre, como ocurre en cualquier trabajo”.

“Lo cierto es que esta maniobra de ATEN es un manotazo de ahogado por haber quedado expuestos ya que la creación del registro de renuncias al adicional demostró que una abrumadora mayoría de los docentes quiere percibirlo, cumpliendo con los requisitos”, continuó.

Concluyó pidiendo que "terminen con este paro caprichoso y sin sentido que deja rehenes a niños, niñas y adolescentes vulnerando su derecho a la educación por el sólo interés de cuidar los privilegios corporativos del gremio”.