Confirman la fecha de pago del plus docente en Neuquén: ¿de cuánto es?

Cabe recordar que acceden a este adicional aquellos docentes que no hayan superado las tres inasistencias justificadas por trimestre, con un límite de dos mensuales. Dicho beneficio consiste en un plus del 15 por ciento en los haberes. El monto a percibir va de 187.370 pesos para el docente que está frente al grado y 441.236 pesos para los cargos directivos.

cajero BPN pago.jpg

La Ley 3447 fue aprobada este año por amplia mayoría en la Legislatura del Neuquén y se promulgó mediante Decreto Nº 682/2024. No contempla ninguna clase de quita, por lo que aquellos que no cumplan los requisitos de asistencia cobrarán sus sueldos completos, aunque sin el plus. La liquidación es cada tres meses, en cuatro cuotas pagaderas en marzo, junio, septiembre y diciembre.

La gran mayoría de los docentes accederá al beneficio, que representa entre 187.000 y 440.000 pesos extras. Los sueldos estarán depositados el sábado 28 para todos los agentes del Estado y el sector pasivo.