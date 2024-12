Conflicto con Camioneros: amenaza de paro en Vaca Muerta y conciliación obligatoria

En una acción conjunta, los sindicatos de Camioneros de Neuquén y de Río Negro realizan una asamblea en la localidad neuquina de Añelo. La elección de esa ciudad no fue casualidad. Según el secretario general del gremio rionegrino, Gustavo Sol, van a "parar la actividad en Vaca Muerta". Ante esto, el Gobierno Nacional firmó la conciliación obligatoria.

El secretario general explicó a LU5 los motivos de la asamblea: dijo que no se está avanzando en el aumento que ya se había acordado para los trabajadores camioneros de todo el país. "El gobierno se mete en las paritarias privadas, cosa que no le corresponde. Solo tiene que homologar". Sol relató que las cámaras empresariales ya habían acordado con la Federación de Camioneros. "El gobierno nacional no permite que se firmen los acuerdos", lanzó.