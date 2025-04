Conflicto en Confluencia: el Concejo Deliberante busca una solución para el Club Los Pumitas y la vecinal

Cancha club Los Pumitas - Barrio Confluencia (1).jpg Sebastián Fariña Petersen

Según Pérez, el club reclama la tenencia oficial del terreno que ha gestionado y mejorado, pero la vecinal sostiene que la cesión original fue a su favor. "Es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué es lo más importante? Aquí lo fundamental es llegar a un consenso", observó la edil.

Una solución de uso compartido

La concejala Victoria Fernández, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), señaló que la intención es convocar a ambas partes para que presenten sus propuestas y así poder definir un marco normativo que garantice el uso adecuado del espacio. "La idea es convocarlos, que presenten sus planes de trabajo y resolver esta situación lo antes posible. Queremos que quede plasmado en una norma que permita que el predio tenga el destino social que debe tener, con deporte, cultura y contención para los vecinos", analizó.

Para Fernández, una posible solución es modificar la ordenanza vigente y establecer un esquema de uso compartido.

Cancha club Los Pumitas - Barrio Confluencia Sebastian Fariña Petersen

"Podemos actualizar la ordenanza del 2016 y generar un espacio de uso compartido entre la vecinal y el club, ya que ambas instituciones cumplen un rol social importante en el barrio", propuso la edil.

La importancia social del club

Por su parte, el concejal Sergio Marino, de Juntos por la Vida, destacó la labor del Club Los Pumitas y su impacto en la comunidad. "He estado en los entrenamientos y cuando les dan la taza de leche a los chicos. No lo digo porque me lo contaron, sino porque lo vi. Como ser humano, siempre voy a defender la vida de cada niño y adolescente que hoy encuentra contención en ese club", dijo.

Cancha club Los Pumitas - Barrio Confluencia.jpg Sebastián Fariña Petersen

Sobre la postura del Concejo Deliberante, Marino sostuvo que la idea es alcanzar un consenso que permita la participación de la vecinal en la gestión del predio. "Se ha planteado la posibilidad de que la vecinal también pueda intervenir en el uso de la cancha. Debemos encontrar un punto en común que beneficie a toda la comunidad", aseguró.

Mientras avanzan las negociaciones, los vecinos de Confluencia esperan que la solución contemple tanto el trabajo del Club Los Pumitas como el rol de la vecinal. En el centro del debate está la necesidad de garantizar que el espacio continúe siendo un lugar de encuentro, recreación y desarrollo para los niños y jóvenes del barrio.