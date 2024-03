Conflicto sin fin: ¿Qué reclaman los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social?

"La coordinadora está dentro del edificio, tratamos de hablar con ella un montón de veces, ayer la vimos en Casa de Gobierno y no nos quiso atender, no quiso dar la cara. Hoy desde las 7 estamos acá, decidimos tomar esta medida de cortar los accesos porque si bien ella tiene ese listado de 140 personas, nosotros queremos saber quiénes están, porque es un listado de toda la provincia, hay personas que seguramente no están", agregó.

Según indicó, en total son 237 trabajadores eventuales los que atraviesan la situación de incertidumbre. "Tanto en dispositivos como en hogar, están sin gente porque la de planta que tendría que ir a cumplir función no lo está haciendo", dijo.

En cuanto a la situación de los contratos y de los pagos, Martínez reclamó: "Nos quieren hacer ir a trabajar igual, pero no tenemos ninguna notificación, ningún contrato ni modalidad para ir a trabajar, porque no tenemos nada firmado. Hay gente que desde diciembre no cobra, que trabajaron bajo prórroga y resulta que ahora no les reconocen el pago".

Según lo previsto, la medida de protesta continuará hasta que la coordinadora de familia, Claudia Mesplatere, salga del edificio para atender a los trabajadores. "Si ella no sale no va a haber entrada ni salida de personal. Somos consientes de que hay personas que no tienen nada que ver con esto, pero esto es una forma de que nos den una solución, porque lo están alargando", resaltaron.

En febrero los reclamos fueron en Casa de Gobierno

En febrero pasado, los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social cortaron la esquina de La Rioja y Roca, frente a Casa de Gobierno. El reclamo fue por la falta de partidas para la asistencia alimentaria ni con un presupuesto aprobado para poder funcionar en los dispositivos de familia, niños judicializados y violencia.

En ese entonces, señalaron que la situación no se vive solo en la capital, sino también en el interior de la provincia donde, según relataron, trabajadores han hecho guardias para atender gente que sufre violencia de género y de familia y no han sido pagadas en tiempo y forma.