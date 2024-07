Conflicto en la Winter: "No se puede vivir", la bronca y hartazgo de los vecinos

"No se puede vivir así, tengo miedo. Están pegados a mi negocio con montañas de ropa, hacen sus necesidades en la calle, han robado en la zona y la Municipalidad no hace nada", denunció a LMNeuquén Bianchi.

SFP Indigentes viven an la calle (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

La comerciante relató que el 21 de mayo le había pagado a una persona, como hacía habitualmente, para que limpie los alrededores de su club y así mantenerlo limpio para que sus clientes puedan ingresar sin problemas. Pero esa misma tarde vio cómo personal policial y municipal trasladó a un grupo de personas, quienes se asentaron en la vereda.

Aunque se enteró que los habían trasladado sin pertenencias, ellos rápidamente consiguieron colchones, frazadas, ropa y pusieron algunos plásticos como techo ya que se quedaron a vivir ahí, a la intemperie.

"Hace dos semanas hablé con uno de ellos y me dijo que había estado preso por robo y que estaba queriendo salir adelante, pero es un delincuente. También sé que les ofrecieron irse a diferentes refugios pero que no quisieron porque en esos lugares no pueden drogarse. Sabemos que se metieron también en una casa y que han robado", aseguró la mujer.

Bianchi contó que, desde que esas personas se instalaron en las inmediaciones de su negocio, hizo la denuncia en la Comisaría 1° y también participó en varias reuniones en la Municipalidad donde Marcelo Inaudi, a cargo del Consejo de Seguridad de la Municipalidad, le confirmó que estaban trabajando para sacarlos.

"La tercera vez que me reuní con Inaudi me aseguró que los iban a sacar pero después me dijo que le frenaron el operativo y ya no pasó más nada", dijo y contó además que el caso pasó bajo la órbita de la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad, Luciana De Giovanetti.

SFP Indigentes viven an la calle (7)1.jpg Sebastián Fariña Petersen

Conflicto

"Yo las primeras noches no pude dormir, ellos desde las 9 de la mañana estaban fumando marihuana y de mi lado los clientes ingresando para hacer ejercicio. Nosotros hace 35 años que estamos acá y nunca habíamos tenido problemas con nadie. Ahora una persona dejó una reseña de Google que el club estaba bueno pero que la salida se tornaba peligrosa porque estaba pegado a unos indigentes", relató con preocupación.

"No están pudiendo resolver la situación, están priorizando hablar amablemente con esta gente que lo único que hace es estar sentada en reposera fumando marihuana, arman fogatas en el paredón del club por las que yo sufro para que no se prendan fuego los árboles, en vez de sacarlos de acá", manifestó la comerciante.

SFP Indigentes viven an la calle (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

La mujer describió que unos días atrás se había formado una torre de ropa llena de comida justo en la esquina y advirtió que ella ya no se puede hacer cargo de contratar a alguien para limpiar. "Había estado durmiendo acá también la señora Josefina, que está habitualmente en la Catedral y hasta ella se fue porque le robaban sus cosas. No podemos seguir así", insistió.

En tanto, desde la comisaría la respuesta que recibió fue que le enviarían más rondines pero contó que hasta los propios policías están cansados de "cuidar" a esta gente como si fueran niños.

A su vez, la comerciante recurrió a la Defensoría del Pueblo, por lo que espera que en los próximos días puedan encontrar una solución a su reclamo.

SFP Indigentes viven an la calle (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Me imagino que no debe ser lindo vivir en la calle, pero tampoco es lindo que me insulten desde la medianera. Me tiran preservativos usados o restos de comida. Tampoco estas situaciones con las que no tendría que estar lidiando son lindas", destacó.

Bianchi contó que sus clientes, que en su mayoría son habituales, no dejaron de ir a practicar el pádel pero destacó que quiere seguir brindando el servicio que hacía habitualmente sin la necesidad de toparse con estas personas sin vivienda. "El otro día se metió uno con una botella a tratar de cargarla de agua, le tuve que pedir por favor que se retirara del establecimiento y no se iba, pasaba como pancho por su casa. Tuve que amenazar con que llamaba a la Policía para que saliera", se lamentó.

"Todos los días pasa algo, yo quisiera saber si estuvieran pegados a la casa del intendente qué pasaría. Lo invito a convivir con ellos. Se están tomando todo el tiempo posible y no están trabajando en la solución. En otros momentos nos exigen a nosotros pero ante esta situación no nos están priorizando", concluyó.