Confluencia de sabores en Neuquén: horarios y grilla completa de actividades de la feria gastronómica
Se desarrollará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Enterate cuáles son las actividades de este importante evento gastronómico.
Este fin de semana, el Parque Jaime de Nevares de Neuquén Capital se transforma en el corazón del sabor y la cultura regional con la segunda edición de Confluencia de Sabores. Este jueves, la organización reveló la grilla completa de actividades.
El evento gastronómico más importante de la región se celebrará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre entre las 12 del mediodía y las 00.
Contará con más de 70 propuestas culinarias, música en vivo, clases magistrales y un ambiente familiar pensado para disfrutar desde el mediodía hasta la medianoche.
Confluencia de Sabores nació como un concepto amplio para nuclear todas las actividades culinarias de la ciudad, pero desde el año pasado se consolidó como un evento central anual, único en su tipo. Y en esta edición la apuesta parece aún más ambiciosa. "El año pasado se animaron 30 productores. Hoy ya son más de 70 y tenemos una lista de espera por si alguno se baja. Es impresionante la convocatoria", destacó Cayol, en el streaming Depende del Viento por LM Play.
Cuáles serán las actividades de Confluencia de Sabores
Desde asadores a cielo abierto hasta carpas de comida y carros gourmet con pizzas napolitanas, ciabattas de masa madre, productos de mar, shawarma, pastel de cordero o trucha, y versiones renovadas de comidas clásicas para toda la familia. Todo está pensado para que se pueda comer caminando, sin cubiertos, tipo embalse. Es comida rica, de calidad, y práctica para disfrutar al aire libre", aclaró el funcionario municipal.
En tanto, para quienes buscan experiencias nuevas, habrá un mercado de frutos con productos regionales que no se encuentran en góndolas. "Va a estar el aceite de oliva de la zona, hongos, dulces, y un montón de cosas que hacen nuestros emprendedores locales. Es otra forma de conocer la región a través del paladar", ejemplificó Cayol. La frutilla del postre serán los shows de cocina en vivo y el escenario para algunas bandas de música.
Además de comida, la feria culinaria hace espacio a las bebidas artesanales que ya son marca registrada. Cayol adelantó que en Confluencia de Sabores las personas van a poder probar la producción de más de 20 cervecerías locales, además de sidra y gin artesanal.
"Ya hay calidad, hay conocimiento, hay premios. Lo nuestro no tiene nada que envidiarle a lo que se produce en otras partes del país", aseguró con orgullo el referente de Turismo.
La grilla completa de actividades de Confluencia de Sabores
SÁBADO 6
- 12:00 - APERTURA
- 15:00 - Espectáculo Infantil: Show de magia de Joaquín Di Magic
- CLASES MAGISTRALES:
- 16:00 - Cristian Alfaro de ByC Catering & Cintia Luján de La Postrería
- 17:00 - Martín Dietrich & Florencia Benedicti de Escuela de Cocineros Patagónicos
- 18:00 - Chiara Dolci de Dolpra y Jorgelina Esper de TGZ
- 19:00 - Maximiliano Schneider & Aldana Villagra de Hotel Grand Brizo
- 19:45 - Sorteos - Animación - Música
- SHOWS MUSICALES
- 20:00 - Maca Montovi Trío
- 21:00 - Baba Yaga
- 22:00 - Roots Walllers
- 00:00 - Fin día 1
DOMINGO 7
- 12:00 - APERTURA
- 15:00 - Espectáculo Infantil: Dúo D2
- CLASES MAGISTRALES:
- 16:00 - Carina Fensel de TGZy Graciela Caffa de Aura Restaurant
- 17:00 - Emanuel Cusinier & Guido Caudana de "De la Ribera Resto'
- 18:00 - Brenda Ottonelli de Escuela de Cocineros Patagónicos & Rosi Medel de de TGZ
- 19:00 - Matías Hidalgo & Roberto Noguera Chefs y Asesores Gastronómicos
- 19:45 - Sorteos - Animación - Música
- SHOWS MUSICALES
- 20:00 - Emerge
- 21:00 - Julia Inés
- 22:00 - Vrule
- 00:00 - Fin del evento
