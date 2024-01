CONICET: decenas de investigadores de la región sin respuesta a sus postulaciones de becas

SFP JOAQUIN PERREN, DIRECTOR DEL CONICET NEUQUEN (8).JPG

El director del CCT CONICET Patagonia Confluencia, Joaquín Perren, expresó su preocupación por las medidas que se vienen tomando respecto al Estado y que no sólo afectan al sistema científico tecnológico sino a nuestra sociedad. "Entendemos que sin ciencia no hay futuro posible, no hay desarrollo económico ni inclusión social", precisó. Foto: Sebastián Fariña Petersen.