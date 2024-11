Conocé el secreto de las mejores empanadas de Neuquén

Las procedencias de los cultores de la empanada fueron de diversas localidades de las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Todos trajeron consigo las exquisiteces, la cultura y las costumbres de sus pueblos y así quedó evidenciado tanto en la elaboración como en la presentación ante el jurado de sus platos. En este “concierto” de manos laboriosas, fuego, masas, rellenos y hornos de barros, hubo cocineros zapalinos que hicieron la diferencia y se llevaron los mejores aplausos y los merecidos premios.

Un “matrimonio gastronómico” para ser los mejores

Entre las duplas zapalinas que participaron de esta primera edición del Festival Patagónico de la Empanada se destacó el equipo denominado “La Estaca FC” integrado por la pastelera profesional Cinthia Corradini y el cocinero Ezequiel Fuentes. Ya en su haber tienen presentaciones en el Campeonato Nacional del Asado a la Estaca y en la última edición de la Feria del Inmigrante y las Colectividades (FIC), donde se alzaron con el segundo puesto en el Campeonato del Pollo al Disco.

Cinthia contó a LMNeuquén que “actualmente, estoy desempleada, pero con muchas ganas de trabajar en esto que me apasiona tanto que es la gastronomía. Nosotros salimos ganadores de la instancia de la empanada nacional de Famaillá, que es una receta que se tenía que seguir al pie de la letra con las indicaciones de la chef campeona de la última edición, Josefina Luna”.

En relación a su “partenaire” en la cocina señaló que “yo siempre digo que somos un matrimonio gastronómico que nos entendemos bastante bien, que tenemos nuestras diferencias, pero que llegamos a buenos resultados que son estos logros, estos 'hijos premios' que están buenísimos porque es el reconocimiento no solo de la gente, sino que es el reconocimiento de grandes referentes gastronómicos a nivel nacional. Así que para mí y para Ezequiel es un verdadero honor poder representar el año que viene a Zapala en Tucumán”, agregó.

Cinthia antes de presentar el plato ante el jurado con su compañero, brindó unas palabras al público donde destacó que todos aquellos que gustan de la cocina y la gastronomía deben luchar por sus sueños y las ejemplificó con la película “Ratatouille”.

Al respecto, remarcó que “el concepto de Remy es animarse a crear nuevos sabores. La cocina ya está creada pero tenemos que animarnos a crear nuevos sabores, nuevos recuerdos. Esto es que mezclando algo con otra cosa nos haga acordar a una niñez como en la película lo menciona o a un nuevo recuerdo”.

Por su parte, Ezequiel compartió la alegría y el orgullo de ser embajadores zapalinos de la gastronomía y explicó la receta que llevaron adelante. “La empanada nacional consiste en el relleno que lleva matambre y que se hierve de un día para otro. Además, se le agrega cebolla comino, pimentón, ají molido y huevo duro. Después se complementa con la masa tradicional que lleva agua, grasa y jugo de cocción del matambre. Debe contar con trece repulgues y quedar bien jugosa”, detalló.

Samuel y su empanada de cordero

“Los últimos serán los primeros” dice la biblia, pero este domingo en Zapala fue la excepción porque quedó segundo. Esta es la historia de Samuel Meliqueo, un joven zapalino de 23 años que el domingo fue el último en presentar su plato en la categoría Empanada Patagónica de Autor y al final de la jornada en la premiación se quedó con el segundo lugar.

El cocinero de profesión dijo que “la receta ganadora fue una empanada de Cordero patagónico, acompañada de verduras frescas, y especias aromáticas cosechadas de la huerta”. Agregó que “la jugosidad e intensidad fue creada con un demiglace. La masa fue una creación tradicional de receta familiar y las mismas fueron presentadas con una salsa criolla y gajos de limón”.

Samuel se dedica a la cocina desde los 10 años y con el paso del tiempo fue adquiriendo más conocimientos. Actualmente, realiza un curso de Chacinados y Salasones con la coordinación del Chef Martin Cajal Mosqueira y es titular del emprendimiento "En Boca de Todos" donde realiza distintas comidas elaboradas y cuenta con un servicio de Pernil para eventos.

Además, se desempeña como cocinero solidario en el comedor de la Capilla María Auxiliadora, "Compartir transforma vidas", de la ciudad de Zapala. Respecto a su elaboración en competencia, dijo que “el plato se lo dediqué a mi abuelo Ramón Huesa, quien desde chiquito me impulsó a la cocina, con quien realice mi primer asado. Él siempre me motivó a creer en mí y a luchar por mis sueños, es por ese motivo que siempre lo tengo presente en mis platos y sé que desde el cielo me guía en cada receta”.

Todos los campeones y los premios

El equipo de Neuquén capital, "Casa Bella", integrado por Brenda Ottonelli (cocinera) y Olga Samborsky (ayudante), se consagró Gran Campeón por sumatoria de puntos, obteniendo además el primer lugar en la categoría Empanada Patagónica de Autor, y serán las representantes del Festival Patagónico de la Empanada de Zapala. En la elaboración del plato, emplearon trucha, manteca, queso azul y jugo y ralladura de lima.

En el rubro de mejor Empanada Neuquina, el primer puesto fue para el equipo “Gusto Cordillerano”, de Zapala, integrado por Antonella Santander (cocinera) y Carina Carrieri (ayudante), que utilizaron ingredientes como trucha, trucha ahumada, cebolla morada, almendras, tomate, azúcar y grasa de cerdo.

En tanto que en la Empanada Tradicional de Famaillá, el primer premio fue para los zapalinos de “La Estaca FC”, integrado por Ezequiel Fuentes (cocinero) y Cintia Corradini (ayudante).

Los ganadores de cada categoría se llevaron 600 mil pesos cada uno, los equipos que ocuparon el segundo lugar se quedaron con 400 mil pesos y los terceros con 200 mil.