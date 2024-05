Conocía al ladrón que se quiso meter en su casa: "No podía creer quién era..."

Momentos de mucha tensión se vivieron en torno a una vivienda del barrio Unión de Mayo . Un conocido ladrón quiso meterse a la casa del presidente de la vecinal , Gustavo Ancafil , quien estaba a punto de irse a dormir. " Quería entrar a la casa, un flaco, alto...vestido de chorro. Intentó abrirl el portón chico y el grande. No puso saltar el portón, así que arrancó una de las cámaras", contó Gustavo Ancafil.

Las víctimas, al salir de la vivienda, reconocieron al ladrón. "Cuando lo ví, no podía creer quién era...muchas veces lo ayudé. Es un joven conocido del barrio El Progreso, de esos chicos que siempre andan en la calle ", expresó el vecinalista.

WhatsApp Image 2024-05-02 at 16.56.26.jpg

El joven ladrón fue aprehendido por la Policía, mientras que su hermana salió en su defensa. Se acercó hasta la casa de Ancafil y a los gritos le dijo que no él era (quien había intento entrar a robar a su propiedad). "Yo le dije ´no tenés que defender a alguien que quiere robar. Y si lo cuidás así, lamentablemente alguien va a hacer algo'. Hoy me tocó a mí, que no uso arma. Pero en algún momento lo va a agarrar otro, que si esté armado y tenga portación, y lo va a matar", advirtó.

El joven -de apellido Borquez- tiene antecedentes delictivos y lo conocen muchos vecinos en el barrio El Progreso. Tiene la costumbre de andar golpeando ventanas y puertas. No se sabe si como consecuencia de un problema de adicciones. Pero varias personas le atribuyen la responsabilidad de haber cometido robos en la zona.

Ancafil destacó el rápido accionar de la Policía. En tanto, durante la jornada de este jueves se disponía a cambiar de lugar las cámaras de seguridad y reforzar medidas. También evaluaba la posibilidad de realizar una denuncia por las amenazas que la familia del ladrón viralizaba en las redes sociales. "Dicen que soy conocido por escrachar a una persona inocente, pero no es así. Este chico quiso entrar a robar a mi casa y tiene antecedentes

detenido barrio union de mayo El ladrón es oriundo del barrio El Progreso.

La inseguridad que tiene cansados a los vecinos

Vecinos del barrio Unión de Mayo denuncian desde el año pasado que la zona se presta para los robos y las picadas en moto, ocasionando mucha preocupación. Por eso, es un reclamo frecuente el de mayor seguridad y controles de tránsito en inmediaciones de la plaza principal, en la voz de su referente barrial, Gustavo Ancafil.

Motos y autos se quedan hasta las 4 de la mañana y usan la plaza para correr carreras. La mayoría de los que hacían "willy" por la calle eran menores y, luego de mucha insistencia y miles de llamados, la Policía llegó al lugar para efectuar controles de tránsito y alcoholemia. Allí encontraron varias billeteras vacías, solamente con el DNI de las personas asaltadas, no sólo del barrio sino también de Gregorio Álvarez.

"Motochorros, robos exprés que pasan y te roban en bicicleta. El otro día apareció un nene de 12 años llorando porque dos tipos lo tiraron de su bici para robarla y lo dejaron ahí tirado. Se naturaliza esto ya", aseguró.