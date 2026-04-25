Convenio colectivo de Desarrollo Social: ¿qué mejoras esperan los trabajadores estatales?

Tras la reapertura de paritarias, los gremios avanzan en las condiciones de trabajo que impactarán en cerca de 2500 estatales. Los detalles.

Los trabajadores de Desarrollo Social celebraron un nuevo avance en la actualización de su convenio colectivo de trabajo , que podría traducirse en mejoras salariales y una recategorización de más de 2500 empleados que hoy no son reconocidos por las tareas que realizan en el Estado.

Desde los gremios UPCN y ATE participaron de un nuevo encuentro con el gobierno de la provincia para redefinir las bonificaciones que no están incluidas dentro de la ley 3077 y reforzar algunas que ya forman parte de esa normativa. El siguiente paso será avanzar con los porcentajes, con una propuesta de los sindicatos y una contrapropuesta desde el área de Hacienda.

El reclamo de los trabajadores de Desarrollo Social no es nuevo. Iniciaron su lucha por un nuevo convenio colectivo de trabajo en 2018, a través de protestas y medidas de fuerza. En 2022 salió la primera resolución por parte del Poder Ejecutivo, que derivó en la reactivación de las negociaciones en 2023.

Protesta de ATE desarrollo social 2

El año pasado, ante la falta de avances, los gremios volvieron a las medidas de fuerza. "Hicimos una movilización grande donde fuimos a conciliación y se pautó que se determinen estas pautas lo antes posible", aclaró el delegado de ATE, Miguel Pezzali.

Los detalles del nuevo convenio

En diálogo con LMNeuquén, aseguró que "los sueldos vinene muy pisados y hace años no se abren los concursos, porque tenemos un convenio que en julio va a cumplir 9 años".

Con este nuevo acuerdo, el delegado aclaró que buscan generar un impacto en más de 2500 trabajadores de Desarrollo Social que hoy cumplen funciones diferentes a las que figuran en su contrato y deberían ser recategorizados para tener mejor remuneración.

ATE Desarrollo Social y EPAS en Casa De Gobierno (4).jpg Claudio Espinoza

"Sería un alivio para muchos compañeros que vienen peleando su encuadre o agrupamiento, porque tienen una tarea pero cobran como maestranza con categorías menores. También hay algunos adminitrativos que son tomados como operarios", señaló y agregó que, en total, más de 4 mil trabajadores se ven afectados por el debate de la ley 3077.

Pese a que ATE es el gremio minoritario en la mesa, trabajan junto a UPCN para mejorar las condiciones de los empleados de Desarrollo Social. Al tiempo que buscan la apertura de concursos y bonificaciones para mejorar los haberes, también abrieron mesas técnicas para debatir soluciones edilicias y otras condiciones de trabajo que están descuidadas.

Cómo impacta en los sueldos

El próximo miércoles 29 habrá una reunión para discutir los porcentajes de las bonificaciones. Aunque los sindicatos elevaron una propuesta, las cifras finales quedarán sujetas a la negocación con el Poder Ejecutivo.

"Por ejemplo, en el cargo extraordinario se pagaba un 2% del OP1 y lo elevamos a un 15% del OP3, sobre todo al personal de hogares que está 24-7 disponible, y el valor de los extraordinarios había quedado más bajo que un refrigerio simple. Es una tarea muy pesada que no se ve reconocida", aseguró Pezzali.

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Desde las fuerzas sidicales viven la reapertura de las paritarias como una conquista, aunque siguen pendientes de una negociación que se fue prolongando en el tiempo. Por eso, el delegado recordó el logro de contar con un efecto retroactivo para la mejora salarial.

De esta manera, los trabajadores que tengan nuevas bonficaciones o sean recategorizados, tendrán un beneficio retroactivo a septiembre de 2025. "También se va a agregar un nivel 6, y una vez que esté la letra del convenio, se va a decretar el corrimiento de las categorías de los compañeros", afirmó.