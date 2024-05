Correo Argentino: el intendente de Las Lajas se plantó y no quiere el cierre de la sucursal

La gente del pueblo de Las Lajas acompañó la decisión de Sergio que no trabajará más en Correo Argentino por decisión del gobierno nacional. (Gentileza)

Pablo Cortez intendente de Las Lajas.jpeg Pablo Cortez, intendente de Las Lajas se refirió al posible cierre de la sucursal de Correo Argentino.

La decisión del cierre aún no está confirmada, pese a que los dos empleados que trabajan en esa sucursal, ya no estarán más en la delegación. Se trata de un servicio social, de importancia para las instituciones, los comercios y las familias de Las Lajas, y a pocos kilómetros de la frontera con Chile.

El tema generó un efecto cascada con otras sucursales, como la de Las Ovejas, que tiene dos empleados y atiende dos veces por semana, Copahue-Caviahue y Andacollo. Los intendentes están preocupados, no sólo por las fuentes laborales, sino por la operatividad del Correo Argentino, ante el anuncio de reestructuración.

Correo Argentino: ¿Cierra en Las Lajas?

“Nos preocupamos porque los empleados son gente conocida, que atienden fuera de los horarios, a mi me llaman de teléfonos personales por cualquier inconveniente, con la mercadería, las cajas. Están solos, pero cumplen un rol social bueno para la localidad”, indicó el intendente lajeño.

Cortez dijo que se comunicó personalmente con el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, quien hizo de intermediario con el director de Recursos Humanos de correo Argentino, Santiago Berestein.

“Estuvimos preocupados cuando llegó la nota, por las redes sociales, porque yo no tenía oficialmente un pedido, llegó la nota de la gente que estuvo en la manifestación, la verdad que todos estamos preocupados, porque no había información oficial. Sabemos que por razones personales, aceptó el retiro voluntario, que es personal”, indicó Cortez.

El jefe comunal explicó que de la charla que mantuvo con Berestein, le confirmó que Las Lajas no iba a cerrar la sucursal de Correo Argentino, sino que estaba dentro de un plan de reestructuración. Se analizan franquicias y que sean los mismos municipios los que absorban las funciones, en algunas localidades lejanas y con poco personal.

“Me comunicó que en realidad el Correo Argentino está en una reestructuración, en la cual habían sacado la modalidad de retiro voluntario y mucha gente se había adherido, pero que, de ninguna manera, iban a cerrar el correo en Las Lajas”, acotó.

Indicó además que la preocupación del cierre también movilizó al intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, que será otra de las delegaciones “salvadas” por Nación.

Indemnizaciones

Correo Argentino lanzó un régimen de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo, en algunos casos y dependiendo de los años de servicios con “jugosas” indemnizaciones, que varían desde los 20 millones de pesos a más de 70, entre los empleados más antiguos.

“Desde Correo Argentino me hicieron llegar el descargo, confirmándome que no cierra. Eso me trajo tranquilidad, y esperemos que esta reestructuración, más allá de todo, sea para mejor”, concluyó Cortez.

Por su parte, el diputado Osvalo Llancafilo dijo que “lo importante es Neuquén, que el Correo Argentino siga prestando la gran función que cumple en muchas localidades, la relación con los intendentes en este tema como Manuel San Martín de Andacollo, Pablo Cortez de Las Lajas, Julio Hernández de Piedra, Oscar Mansegosa de Caviahue ha sido muy importante para llevar tranquilidad a la gente sus pueblos”.