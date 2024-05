El llanto de "Checho", uno de los dos empleados del Correo Argentino que cierra en Las Lajas

“Oficialmente a mi me comunicaron el día lunes de la semana pasada que Las Lajas estaba en una de las listas de sucursales que iba a cerrar sus puertas, por una decisión de la empresa desde Buenos Aires, de cerrar las oficinas chicas, que no se auto solventan para tener las puertas abiertas”, dijo Sergio, en declaraciones a la Radio Municipal General Enrique Godoy .

Abrazo Coreo Argentino Las Lajas.jpeg El abrazo simbólico al Correo Argentino de Las Lajas. (Gentileza)

Checho es conocido en el pueblo y junto a Daniel están a cargo de la sucursal de Correo Argentino en la localidad precordillerana, y no pudo contener el llanto por el apoyo del pueblo. Hubo una marcha en apoyo este lunes a las 11, y el agradecimiento fue eterno para el trabajador.

Correo Argentino: una emotiva nota al aire

“En lo personal yo tomé una decisión, pero independientemente de estas cuestiones sin salida, quiero agradecerle a todo el mundo, a los que me llamaron y me escribieron y que voy a acompañar a la gestión del pueblo de Las Lajas para que esto siga en pie”, dijo Sergio, mientras los locutores Marcos Fran y María Quiniñir (estaba de movilera), tuvieron que seguir al aire, con una nota más que emotiva.

En Las Lajas hubo se hizo la marcha por el eventual cierre de la sucursal, al igual que en otras ciudades neuquinas, como en Andacollo, otra delegación que están en la mira del gobierno nacional, junto a otras, como San Patricio del Chañar, Añelo, Picún Leufú, Senillosa, Aluminé y Las Ovejas.

Correo Argentino Las Lajas_02.jpeg Sergio "Checho " Gaitán lleva años en Correo Argentino, un emblema de Las Lajas. cierra la sucursal y hubo apoyo de la comunidad. (Genileza)

Todavía no hay fecha de cierre, y si bien hay un régimen abierto de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo. La delegación de Las Lajas tiene dos empleados, Sergio y Daniel, encargados de distribución, y el cierre será inminente.

El testimonio de Sergio se desparramó por todo el pueblo, incluso para los locutores de la radio local. “¡No puedo decir mucho más que gracias, gracias! A todos y cada uno de los vecinos que con sus mensajes alientan al no cierre de la oficina”, expresó el trabajador, luego de exponer su situación públicamente.

Sergio Gaitán: "Me costó hablarlo con la familia"

“Para mí también fue un balde de agua fría. Me costó toda la semana digerirlo y hablarlo con la familia, a mi me hicieron una propuesta con un retiro voluntario, será un tema personal con la familia y se tomó una decisión con eso”, sostuvo Sergio.

Pero el trabajador fue más allá de su situación personal y se lamentó por la situación que vive el país, respecto a las privatizaciones y los cierres en las oficinas públicas, que pasan por la motosierra, el símbolo del Gobierno de Javier Milei.

Incluso sostuvo que pese a que no apoyó con el voto a Milei, respeta lo que decidió una mayoría de los argentinos, con las medidas económicas y la reforma del estado.

Para mí también fue un balde de agua fría. Me costó toda la semana digerirlo y hablarlo con la familia, a mi me hicieron una propuesta con un retiro voluntario, será un tema personal con la familia y se tomó una decisión con eso - Sergio Gaitán Correo Argentino Las Lajas Para mí también fue un balde de agua fría. Me costó toda la semana digerirlo y hablarlo con la familia, a mi me hicieron una propuesta con un retiro voluntario, será un tema personal con la familia y se tomó una decisión con eso - Sergio Gaitán Correo Argentino Las Lajas

“Este es un cumplimiento de una promesa de campaña y lo que conlleva la privatización, cierre de oficinas, gente que se que sin trabajo y en lo personal quiero ser respetuoso con eso, porque la mayoría lo eligió así, y yo como parte de la minoría me cuesta asimilarlo, pero no queda otra. Hubo compañeros que fueron despedidos y yo contra eso no puedo ir”, dijo Sergio.

Y acotó: “Tengo conocimiento y de hecho compartí la convocatoria de los vecinos autoconvocados, porque independientemente de mi decisión es un servicio que hace falta en Las Lajas”.

Sergio dijo que no bajará nunca los brazos. Ya no formará más parte de la extensa familia de Correo Argentino en todo el país, y tampoco irá a la oficina en estos días.

“La ausencia de este servicio nos hace retroceder en cuanto a la proyección del pueblo y con respecto a los autoconvocados quiero agradecerles a todos. Hubo mucha gente que me llamó para darme el apoyo y lo agradezco”, concluyó.