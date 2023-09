Corte en Avenida Argentina: el reclamo de estudiantes del colegio San Martín

colegio san martin corte avenida argentina estudiantes Gentileza

"Estamos reclamando respuestas a los directivos sobre las situaciones de violencia que pasaron el día miércoles, queremos que salgan los directivos", dijo a LMNeuquén una de las delegadas de los estudiantes, quien además indicó que no tienen clases desde el día del episodio de violencia cuando una mamá ingresó a la escuela e intimó a una estudiante.

La joven explicó que el viernes pasado acordaron la medida de este lunes y que ayer, alrededor de las 23, el colegio emitió un comunicado con el que se sintieron intimidados para desistir de la protesta.

"Nos trataron de seres no pensantes, manipulados por adultos u organizaciones políticas, cuando no es así, sino que desde el miércoles todos los alumnos dijeron que vamos a hacer una sentada porque no puede ser que sucedan estos hechos de violencia", destacó la estudiante, quien aseguró que el miércoles pasado "las autoridades de la escuela echaron a dos alumnas, una con la nariz sangrando y otra con un ataque de pánico, no salieron a auxiliarlas y la chica estaba muy mal porque una mamá le había pegado".

Roxana, mamá de una estudiante quien está en la puerta del colegio acompañando a su hija y demás compañeros, ratificó a LMNeuquén que se sintió intimidada por el comunicado que emitió la escuela donde les aclararon que los "responsables civiles de los actos de los estudiantes son sus familias".

"Ellos son más adultos que todos nosotros juntos, los carteles que piden seguridad los pintaron ellos mismos y les pusieron sus manos. Está la inocencia dentro de todo lo que está pasando", aseguró la mamá, quien dijo además que fueron varias madres las que se acercaron a acompañar a los estudiantes.

Los estudiantes se quedarán sobre la Avenida, frente al colegio, hasta conseguir las respuestas que esperan desde la dirección y, según dijeron, están dispuestos a esperar hasta el cierre del turno tarde, pasadas las 17.

"Ahora lo que ellos quieren es una respuesta de porqué la directora sacó a las chicas afuera, incluida la nena que estaba en ataque de pánico. Se sienten muy dolidos los estudiantes, quieren una respuesta de la directora", concluyó.