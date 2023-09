"Cuando llegué a la escuela para ingresar al turno tarde los estudiantes estaban cortando la calle en la esquina del colegio, se estaban manifestando porque había habido un hecho de violencia entre padres, no es la primera vez que pasa que por peleas de las estudiantes se meten mayores. Eso sucede siempre y con la misma gente", relató el docente.

violencia colegio san martin gentileza

Ante esta situación es que la dirección de la escuela tomó la determinación de suspender las clases en el turno tarde para evitar que continúen los disturbios, aunque hasta pasadas las 15 un grupo de estudiantes permanecía en la puerta del Colegio San Martín esperando una explicación sobre lo que pasó de parte de la dirección.

Roxana, madre de estudiante del turno mañana, comentó a LMN que cuando fue a buscar a su hija a la salida la encontró muy nerviosa porque estaba con un grupo de alumnas, de las cuales una estaba en un ataque de pánico.

"Mi hija entra al auto con una de las nenas con un ataque de pánico, decía que la habían amenazado, que había sufrido una situación de violencia dentro del colegio. La chica tenía 14 años", advirtió la mujer, quien aún permanecía muy nerviosa por la situación que le tocó vivir.

violencia colegio san martin

Ante el llanto desconsolado de esa joven y también de varias otras que estaban muy asustadas, es que esta mamá llamó a la Policía y también a una ambulancia, ayuda que tardó "media hora" en llegar, según aseguró la mujer a LMN.

"La chica no podía respirar bien, no podía tragar, vomitó, estaba realmente muy nerviosa y de repente salió alguien de adentro de la escuela y dijo que no va haber clases y cerró la puerta como si nada", aseguró la mamá, quien consideró que la situación estuvo "muy mal manejada".

Tanto esta mamá como el profesor se quedaron varias horas en la puerta de la escuela tratando de calmar a los estudiantes quienes no querían irse a su casa a pesar de la suspensión de las clases.

Lihue, representante de delegados del Colegio San Martín aseguró que la madre que fue este miércoles a "amenazar" a una joven es la misma que golpeó a una docente meses atrás. Ante este hecho de violencia, la estudiante contó que los alumnos del turno tarde se quedaron "sin estudiantina" y aseguró que la dirección en vez de "dar una explicación se quedó callada".