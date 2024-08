Crack del póker neuquino: le ganó a Tom Hanks en Las Vegas y usó como cábala la camiseta de Boca

Gaston Martinez 02.jpg Gastón Martínez es el número uno de Remax Oportunidades en Neuquén y en su tiempo libre, jugador amateur de poker. Es le mejor neuquino posicionado. Claudio Espinoza

En esa serie mundial que se hizo en julio, en un viaje que hizo con su familia, jugó con los más grandes y les ganó. Incluso con el actor Tom Hanks, con quien compartió la mesa de paño verde de nueve personas. Jugó seis días seguidos durante doce horas, con una pausa de 15 minutos cada dos horas.

Es un deporte que se necesita estabilidad mental, actitud y buena alimentación para estar muy lúcido ante las jugadas maestras, las presiones o los bluff, de los que se juegan todas las fichas a todo o nada.

“Es el torneo más difícil del mundo porque no te permite la reinscripción. Tenés una sola bala, como se dice en el póker, una sola inscripción, jugás con los puntos que te dan y es eliminación directa. Una mala jugada y quedaste afuera”, describe Gastón a LM Neuquén.

Póker: las cábalas, una remera los amigos

Gastón tiene cábalas y en ese torneo todo se le puso difícil. Tenía a miles de jugadores grosos enfrente, famosos y en el primer nivel, casi se vuelve a Neuquén, pero acudió a su talismán, al que muchos pueden considerar sólo un pedazo de tela.

“Estaba pelado y mentalmente devastado y esperé toda mi vida para estar en el primer nivel, fue frustrante. Tenía 60 mil puntos y me quedo en 27 mil, una locura, así que nos dan un break. Me voy a la habitación, estaba con gafas y el gorro. ¡Me saqué todo y le digo a mi vieja que me dé el buzo de Boca!. Ahí cambió todo, lo dí vuelta”, cuenta el jugador, y fanático xeneize.

Gaston Martínez poker_02.jpg La cábala de Gastón Martínez. Dio vuelta una maña racha de poker con la vestimenta de Boca.

“Me puse la ropa con que voy a jugar siempre con los pibes de La Tuesday Cup y ahí arranqué para arriba, no paré nunca. ¡Fue tremendo!", recuerda.

Gastón no es solo un hombre de cartas. Es también el operador inmobiliario número uno de Remax Oportunidades en Neuquén; el maestro sabe leer no solo el valor de una propiedad, sino también el algoritmo oculto de una mano de póker. Lo hace como un hobbie, pero su dedicación y estudio lo llevó a destacarse en Neuquén y el país.

Su éxito no es fruto de la casualidad, sino de un ritual, una cábala que lo conecta con sus raíces más profundas y amistades. Todos los martes juega al póker con una mesa de amigos en Neuquén. Hay asado, pero también nuevas técnicas y estrategias. La llaman el La Tuesday Cup, un momento de amistad que lo lleva a todos los torneos.

“Jugamos por dinero, muy poco, para entrenar y divertirnos, la idea es pasar un momento”, acota.

El hombre se toma el póker como un trabajo y estudio, analizando jugadas en aplicaciones y probabilidades matemáticas. Está lejos de los viejos jugadores, con la estirpe de la intuición y el juego.

Nació en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires y se vino a vivir de chico a Neuquén, donde tiene su círculo de amigos. Su pasión por el póker viene desde los 13 años. A esa edad se juntaban con amigos, a contramano de los deseos de sus padres.

“Nuestros padres nos retaban porque parecía que íbamos a timbear. Era lo que nos gustaba y a partir de los 18 conocí esta metodología que es el Texas Holdem, cuando me vine a vivir a Neuquén”, recordó, y lanzó una carcajada.

Gaston Martinez 01.jpg Gastón dice que en Argentina aún el póker no es un deporte mental, como en otros países. Se estidia y se desarrollan habilidades cognitivas únicas. Claudio Espinoza

El hombre describió cómo fue su experiencia en la Serie Mundial de Póker en Las Vegas, donde se cruzó con los jugadores más grandes, como Nacho Barbero, Damián Salas (ganó ese mundial en 2020) y Alejandro Lococo, el freestyler y streamer conocido como Papo MC. Son los argentinos mejor posicionados en este deporte de cartas.

“Después hay hay jugadores como mi profesor Cristian juega al póker básicamente, juega con el Kun Agüero, Hernán Caire, hay un montón de gente que juega que que es muy conocida”, comenta.

La foto con la leyenda: "Moneymaker"

Gastón cuenta con orgullo que el paso por Las Vegas fue un verdadero flash y que tuvo su foto con Chris Moneymaker, el jugador estadounidense que ganó la serie mundial en Las Vegas en 2003, y que revolucionó el mundo del poker. El tipo se había clasificado para el torneo en un sitio de póker online, y su historia fue bautizada como el "efecto moneymaker".

Gastón Martínez y Moneymaker.jpg Gastón junto a Chismoneymaker, una leyenda del póker mundial.

"Moneymeker fue uno de los que nos hizo soñar como que se podía y hoy se dedica a esto básicamente. Cuando juego, la gente no sabe que yo soy agente inmobiliario. Para ellos era un jugador de póker más y la realidad es que cuando uno se sienta y le dan las cartas todos tenemos la misma probabilidad de éxito”, expresa.

“Me di cuenta que empezaba a tener resultados. Me fue bien en muchos de los torneos que jugué. Este año a principio de año metí un quinto puesto en un high roller en Rosario en el circuito argentino”, dice Gastón.

Pese a que ganó un premio importante en Las Vegas y participa de otros “establos”, como le dicen en la juerga, Gastón no se considera un profesional porque no está full time, tiene su trabajo en la red inmobiliaria.

“Soy un simple aficionado que ama esto”, acota, aunque ese amor lo ha llevado lejos, alcanzando el puesto 81 entre más de 10 mil en Estado Unidos.

Gaston Martínez premio poker.jpg El neuquino Gastón Martínez en Las Vegas, sacó el puesto 81 entre 10.122 jugadores del mundo.

En el negocio inmobiliario, como en el póker, su instinto no falla. Es el mejor, el número uno, pero su éxito no le ha arrebatado la sencillez. Sigue siendo el mismo que se sienta con sus amigos cada martes, que desayuna lo mismo todos los días, que camina el mismo camino para ir al salón. Porque en esa repetición, en ese ritual, encuentra la calma y la fuerza para enfrentar cualquier reto.

“La verdad que jugué con los mejores jugadores del mundo. Es un deporte mental. Se puede vivir del póker. Hay mucha gente en Argentina hoy que está viviendo del poker. Hay un montón de establos que se dedican. Particularmente yo no vivo del póker, por ahora. Si tengo un proyecto de hacerlo después de los 45 años", dice.

Gastón recuerda cómo fue su experiencia en el paño verde de Las Vegas, donde confiesa que no sabe hablar inglés. “Con Tom Hanks éramos nueve en la mesa. No hablo inglés entonces no es que pude hablar con él. Pero sí toda la presencia que tienen y demás. Él perdió mucho antes que yo”, puntualiza.

Y acota: "Tom Hanks es uno de los mejores jugadores de póker. Me tocó en mesas, estuve jugando media hora con él. La realidad es una locura, estaba Adrián Mateos (jugador profesional español). Llegan las cámaras, todas apuntando a lo que ellos hacen constantemente. Es una locura".

Talento, intuición y disciplina

Gastón sabe que el póker ya no es un deporte bohemio, ni de la noche, ni de la institución. Es un entrenamiento mental, y un talento, donde se puede ganar dinero.

"Hay un dicho que dice que si tenés cara de perdedor, vas a perder. La realidad es que un jugador profesional solamente gana el 20 por ciento de los torneos que juega. O sea, no gana. Entra en cobro de los torneos que juega. El 80 por ciento de las veces hay que trabajar la frustración porque es lo más difícil", comenta.

Mientras las fichas se amontonan y las cartas revelan sus misterios, Gastón se convirtió sin proponérselo en un crack del póker neuquino. Un maestro en el negocio de las propiedades, y el amigo que, cada martes, encuentra en la humildad su verdadera victoria con amigos.