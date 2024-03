Crece el malestar: "Los chicos de Neuquén tienen dos días de clases por semana"

Consultada al respecto, Smoljan consideró que el Gobierno debería haber convocado al gremio unas semanas antes de iniciar las clases, y no a días del ciclo lectivo 2024. En cuanto a ATEN, sostuvo que tiene que buscar otra manera de protestar.

"No puede ser que de entrada decidan seis días de paro. Todos pierden de vista a los chicos y nadie los está mirando. La manera no siempre debe ser todo o nada. Se pueden buscar alternativas, y hay que enseñarles eso a los niños. Necesitamos mostrarles que la escuela importa, y que no es lo mismo un día más o un día menos", señaló.

¿Quién prioriza los derechos de los chicos?



Todos los chicos

Advirtió con preocupación que la situación educativa en Neuquén "está en un estado catatónico" y agregó: "Cualquier informe o prueba que se realice, está en los últimos lugares, en participación, en resultados. Y lo primero que hay que hacer es que los chicos estén en la escuela, es el paso inicial. Si no están en las escuelas, no se puede educar".

A la fecha, contó que la provincia ya no cumple los 180 días de clases estipulados por ley, sin contar el paro del 4 de abril que rememora el asesinato del maestro Carlos Fuentealba y el que se realiza en junio para el aniversario de la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, más las suspensiones de actividades por problemas edilicios que pueden surgir.

"El día que empiezan las clases, el ministro de turno dice que el 96 por ciento de los chicos están en las escuelas, es siempre el mismo número. Dos días después sabemos que 40 o 50 -instituciones- no arrancaron. Eso pasa todos los años, este año lo mismo. La situación es compleja porque ni siquiera se afronta la realidad", cuestionó.

Más allá de lo que pasó con la negociación de ATEN y el Gobierno, este miércoles y jueves hay paro. El próximo 21 de marzo hay jornada y la semana posterior tiene dos días feriados. "Todo suma, la realidad es que el chico ni siquiera puede entablar un vínculo con su maestra y sus compañeros, algo fundamental. Así muy difícil que se dé la transferencia de conocimiento", apuntó Smoljan.

Defendió el rol transformador de los docentes a tal punto que porque lo cree importante, la familia no lo puede suplir y los chicos tienen que ir todos los días a la escuela. "Si no, las escuelas pasan a ser guarderías y no cumplen la función de educar. Están ahí para cuidarlos cada tanto", cerró.

Desde la organización civil remarcaron que la única salida que tiene la provincia y el país para resolver sus problemas, de la índole que sea, es la escuela, más educación.

"Nadie piensa en los niños. Ellos tienen un derecho y el primero que se vulnera nunca está del todo cubierto y garantizado. Realmente es inviable el sistema educativo de esta manera, y la salida es que se priorice el derecho de los niños, que los conflictos se resuelvan y se garanticen las condiciones mínimas para empezar a hablar de calidad educativa". Mariana Smoljan, referente de Padres Org Neuquén.