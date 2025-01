"Creemos que está con vida": dramáticas horas de la familia de la nena que desapareció en el río Limay

Yessica Antelo

MIguel Ángel Antelo aclaró que están más que agradecidos y conformes con la búsqueda que distintas fuerzas de seguridad llevan a cabo sobre el cauce del río. No obstante, al mismo tiempo consideró necesario "aportar nuestros esfuerzos" para encontrar a su hija lo más pronto posible. "Queremos ayudar con la búsqueda, con ese objetivo", remarcó.

No tienen miedo ni desconfían de que los trabajos puedan frenarse. Pero como la creen viva, este papá apeló a la colaboración de todos. "Tal vez alguien que viva río abajo la ha visto. Una persona de bien pudo haberla salvado y necesitamos que brinde información lo más pronto posible", manifestó.

Incluso Miguel Ángel no descarta que su hija pueda haber quedado en estado inconsciente, sobre la orilla del río, en algún lugar que no haya sido todavía rastrillado. "Yo, como papá, esa es mi desesperación. Encontrarla rápido y prestarle ayuda. No pierdo la fe de que podamos y la encontremos con vida", insistió.

Mientras tanto, se la sigue buscando incansablemente en el lecho del río.

La familia de Yessica cree que puede estar con vida. "Dios lo permita, que así sea", expresó Miguel Ángel Antelo.

Yessica integra una familia de seis hermanos. El mayor de ellos tiene 26 años.

El martes, cuando desapareció en el río, había ido con su hermano de 13 años a pasear y bañar al perro de la casa. Como no quisieron molestar a la gente que acostumbra ir al balneario de Balsa Las Perlas, fueron a un sector cercano al puente que está enfrente, donde no suele haber nadie.

Su familia llegó a la zona hace poco tiempo, en busca de mejores oportunidades laborales. Su padre trabaja en la construcción, aunque ahora mencionó que está abocado exclusivamente a la búsqueda de su vida. "Vivimos en Balsa Las Perlas. Hace 10 años que llegamos a la Argentina", comentó Miguel Ángel, oriundo de Bolivia.

El día de la desgracia, Yéssica se tiró para salvar a su hermano que se lo llevaba el río. La correntada era fuerte. "Ellos acostumbraban a ir al río en custodia de uno de sus hermanos mayores. Pero ese día fueron a pasear al perro y se les dio por bañarlo. Fueron a un lugar donde no moleste", contó.

Yéssica es alumna de la Escuela 195. Este año cursaría quinto grado.

Cómo sigue la búsqueda

Desde el martes por la tarde, un amplio operativo de rescate se lleva a cabo en el río Limay, en Las Perlas, para dar con el paradero de Yessica, una nena de 10 años que fue arrastrada por la corriente luego de meterse al agua junto a su hermano. A pesar de un gran despliegue, la nena lleva más de 30 horas desaparecida.

La familia de la niña permanece en el punto base del operativo de búsqueda, con dolor y una mínima esperanza de encontrarla con vida. Mientras tanto, Protección Civil y Prefectura realizan recorridas con gomones, hay buzos rastrillando el agua y la Policía recorre la zona de la costa.

Este jueves la búsqueda comenzó en cuanto salió el sol. La zona se dividió en cuadrantes, y los rescatistas comenzaron a alejarse de la zona en la que la niña fue vista por última vez. Desde la Subcomisaría 82, de Las Perlas, aseguraron que se busca tanto en la margen rionegrina, como en la de Neuquén, "por la fuerza de la corriente".

La familia de la menor de 10 años desaparecida se encuentra acompañada y asistida por un equipo de psicólogos y fueron los propios funcionarios municipales los que se pusieron a disposición inmediatamente y permanecen en contacto permanente con los mismos.

El hecho fue reportado a las 19:35 del martes, cuando la Policía recibió una alerta sobre la desaparición de la menor. Según el relato de su hermano de 13 años, quien se encontraba en estado de shock, ambos estaban jugando en el agua cerca del puente Lembeye cuando perdió de vista a su hermana.

“Él nos dijo que estaban bañándose juntos y que su hermana ingresó al agua y desapareció. Desde ese momento no se ha tenido rastro de la niña”, informaron desde la policía local.

Las tareas de búsqueda continuarán durante las próximas horas. Desde la coordinación del operativo se solicita a quienes frecuentan la zona del río y alrededores que informen cualquier indicio que pueda ayudar a localizar a la niña.

A pesar de haber llegado hace poco a Las Perlas, la familia se hizo conocida entre sus vecinos más cercanos y muchos de ellos se sumaron a la búsqueda por la costa del río Limay.