Critican la prohibición de los "trapitos": el proyecto de diputados para gente en situación de calle

Con críticas a la prohibición impulsada en el Concejo Deliberante de Neuquén, el bloque del MPN propuso un proyecto "no punitivista".

El bloque de diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto para abordar casos de personas en situación de calle . Plantean la articulación de distintos órganos del Estado para un enfoque integral en materia de salud, educación, empleo y desarrollo social.

"Creo que es un buen momento para poder discutir este tema en el buen sentido de la palabra" opinó la diputada provincial por el MPN, Ludmila Gaitán , una de las principales impulsoras del proyecto.

En diálogo con LU5 , la legisladora afirmó que el tópico cobró más relevancia en los últimos días por diversas situaciones de violencia que se reportaron en medios de comunicación y redes sociales.

La crítica al proyecto de prohibición de los trapitos

Gaitán criticó un proyecto que se presentó meses atrás, puntualmente en el Concejo Deliberante de Neuquén capital: "el aumento de estas situaciones preocupan. Lo que sí nos preocupa a nosotros como bloque, es que la respuesta sea solamente punitivista o que sea solamente correr el problema. Lo entendemos así en relación a los proyectos que se presentaron en algunos consejos deliberantes, en el Concejo Deliberante de Neuquén en particular".

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"Es importante para nosotros el tema de salud, empleo, educación y desarrollo social que creemos que tienen que acompañar todas las trayectorias de estas personas no simplemente pensar en cobrar una multa o correrlos de un espacio", agregó la diputada.

No se trata de un programa de ayuda económica

"La idea es poder articular herramientas que el Estado ya tiene en materia de salud, empleo, de educación, de desarrollo social, poder crear un registro de beneficiarios de este programa", explicó Gaitán

Agregó un punto fundamental: "no es un programa económico, lo aclaro porque estuve en otras entrevistas y fue uno de los temas importantes. No es un aporte económico a las personas que están trabajando en la vía pública, sino es un programa que articula distintas distintas esferas de del estado".

Continuó explicando que el proyecto busca "utilizar este registro para poder relevar las situaciones, generar diagnósticos a través de equipos interdisciplinarios, promover instancias de capacitación, formación y todo lo que tiene que ver con la parte educativa y todo lo que tiene que ver con la formación laboral y profesional".

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El acceso a la salud mental y el tratamiento de adicciones

El programa también tendría como fin "propiciar el acceso a lo que tiene que ver con la salud mental. Las adicciones son un tema que atraviesan mucho estas situaciones de vulnerabilidad y las agrava. Tal vez estas situaciones son el resultado de toda una trayectoria de adicciones o de distintas circunstancias, hasta trayectorias educativas interrumpidas, pobreza. Es una situación compleja y hay que abordarla desde diferentes lugares".

"En la legislatura se está trabajando en ese tema exactamente en la comisión, en el órgano de salud mental. Todavía no tenemos el informe con los últimos datos. Creo que es importante contar con esa información, que el Ejecutivo va a llevarla a la comisión, que lo vamos a utilizar también para trabajar este proyecto", dijo. "Tiene muchísimo que ver el tema de salud y de las adicciones, por eso hacemos mucho hincapié en esta presentación en los equipos interdisciplinarios", agregó.

"Cuando nos referimos a estas situaciones de trabajo en la vía pública, para que se entienda, es el limpiavidrio o el cuidacoche o la persona que vende en un semáforo. Esas personas están en una situación de vulnerabilidad o en una situación de trabajo informal, por eso lo llamamos desocupación, trabajo informal de subsistencia en la vía pública", explicó.

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"La política no puede ser 'les cobro una multa y les decomiso un balde"

"La política no puede ser 'les cobro una multa y les decomiso un balde y un trapo'. La respuesta tiene que ser integral y tiene que ir acompañada de todas estas herramientas", expresó y agregó que "las adicciones y la salud mental es un tema que está claramente en expansión y lo tenemos que trabajar, se está trabajando y se está trabajando en distintas aristas.

En cuanto a la coordinación con distintas áreas afirmó que "lo estuvimos charlando también con la ministra de juventudes para poder trabajar también con este tema en la juventud, así que creo que se está pudiendo articular un buen trabajo en ese sentido", dijo Gaitán.

"Pudimos lograr la preferencia para el tratamiento de la comisión, que significa que la próxima comisión va a estar en el orden del día. Ahí ya podemos hacer la presentación y recabar ahí un poco de toda esta información", dijo en referencia al tratamiento en la Legislatura.