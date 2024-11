Crónica de una sesión caliente que podría definir la suerte de Gloria Ruiz

ON - Legislatura (17).jpg Omar Novoa

Con esta resolución, Ruiz quedó apartada preventivamente como vicegobernadora y presidenta de la Cámara. Este último cargo será asumido por la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina.

Este jueves se convocará a una comisión investigadora (conformada por los presidentes de los bloques políticos) que deberá nombrar a un presidente y un secretario. El cuerpo tendrá 30 días de plazo para investigar los ilícitos denunciados y, una vez que la comisión informe que tiene las pruebas suficientes, se hará un traslado a los 35 diputados y se le dará el derecho a defensa a Gloria Ruiz en el marco de la Comisión A de Asuntos Constitucionales. Si esta comisión emite despacho, se tendrá que llamar a otra sesión especial, donde se necesitarán reunir los votos de los dos tercios de los diputados presentes para generar la inhabilidad moral y la suspensión de Ruiz para poder ejercer el cargo por el que fue electa.

Una jornada agitada

“Quiero dejar constancia que voy a ejercer mi derecho constitucional a defenderme”, señaló Gloria Ruiz al inicio de la sesión. Luego, le dio la palabra al diputado Claudio Domínguez (MPN), uno de los impulsores del proyecto, quien aclaró que “lo que establece esta resolución es disponer la separación preventiva del cargo como medida precautoria temporal mientras dure el proceso y en aras de proteger la investigación para garantizar el correcto desarrollo del proceso”.

“No hay que tener miedo a que se investigue”, enfatizó Domínguez. “Estoy acá para eso, diputado”, interrumpió Ruiz, lo que generó el aplauso de algunas personas que estaban en las galerías de la Legislatura en claro apoyo a la vicegobernadora.

Domínguez aseguró que acá “no hay presiones”, en referencia a las declaraciones de Ruiz respecto a que eso es lo que se había ejercido sobre los diputados para impulsar este proceso. “No hay una persecución”, recalcó el legislador emepenista.

Y Ruiz lo volvió a interrumpir: “Hay una persecución política de parte del gobernador de la provincia”. E indicó que en la sesión estaba presente un escribano “que está tomando nota de todo lo que está sucediendo. Así que limítese a hacer su discurso diputado”, le dijo a Domínguez.

Cruces y acusaciones

Luego, tomó la palabra el legislador Ernesto Novoa (Comunidad), quien habló sobre las supuestas pruebas que podría arrojar el expediente contra la vicegobernadora. “No hay ninguna prueba en el expediente, consecuentemente el pedido de separación preventiva es inconstitucional”, le advirtió Ruiz.

“Este bloque pondera y reclama investigación, no la libera de eso presidenta (en referencia a Ruiz), pero la tiene que llevar adelante la justicia”, dijo, por su parte, Darío Martínez (UxP).

“Una eventual conducta que la inhabilite debe realizarse mediante el mecanismo de juicio político. Creemos que ese es el mecanismo y no este (por el proyecto de resolución). No es apropiado y por tal motivo nuestro bloque se abstuvo”, explicó.

Otros argumentos a favor de la abstención vinieron del lado de la izquierda. El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) pidió conformar una comisión con peritos independientes “que no tengan creado ningún interés”. “Si no hay mirada popular y de los trabajadores sobre los casos de corrupción no sirve”, advirtió.

En línea con esta postura, Gabriela Suppicich (Frente de los Trabajadores Izquierda Unidad) sostuvo que este episodio “se trata de una interna de una parte del gobierno junto con el MPN, contra otra parte del gobierno en la que está la vicegobernadora”.

“Nos toman por zonzos”

Por su parte, Marcelo Bermúdez (PRO), que había adelantado su voto positivo, afirmó que no se le puede temer a una investigación y citó como ejemplo lo sucedido en su momento con el ex intendente Horacio Pechi Quiroga. “El intendente en ese entonces no tenía ninguna responsabilidad, tal es así que no solo ni siquiera fue citado por la justicia, sino que volvió a ganar elecciones posteriormente”, resaltó el diputado.

Su par de bancada, Damián Canuto, aclaró que “esto no es un tribunal, es una cámara de representantes, y en función de esto venimos a discutir una resolución”. Y agregó: “La justicia tiene que resolver, pero eso no implica que la Cámara pueda buscar una explicación a una tema que le es propio. Hay hechos que se señalan desde la justicia y si se hacen visibles no podemos menos que manifestarnos y decir que se investigue. No puede haber temor a constituir una comisión”.

Y después se dirigió a Ruiz: “Nos toman por zonzos cuando usted dice: a mí nadie me acusó de nada. Es imperioso que aquí se den las explicaciones del caso, no se requiere más que la planilla de un informe bancario, es tan simple como eso”.

La defensa de Ruiz y el pedido que no prosperó

Después de las exposiciones de los diputados, Ruiz ensayó una defensa ante las acusaciones y pidió un cuarto intermedio para preparar un descargo que los legisladores le negaron. Con algunas dificultades en la lectura del escrito que tenía entre manos, la cuestionada vicegobernadora dijo que “la separación preventiva del cargo que algunos diputados pretenden aprobar es inconstitucional y, por lo tanto, hago responsable a quienes lo voten”.

“En ninguna parte de la constitución de la provincia del Neuquén está establecida la figura de la separación preventiva por la cual es inexistente. Ni siquiera pudieron mencionar el artículo por el simple hecho que no existe la separación preventiva”, afirmó, entre otros argumentos. Aludió a que la movida pretende “desestabilizar el poder ejecutivo provincial” y advirtió sobre las “sanciones” que podrán recaer sobre aquellos diputados que avalaran, según su criterio, este “avasallamiento institucional”.

Pero el inicio del proceso contra Ruiz, a esa altura de la sesión, ya no tendría vuelta atrás.