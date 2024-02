Cruces, críticas y polémica con las hosterías del norte neuquino: ¿qué pasó?

Marisa Focarazzo , ex presidenta de NeuquénTur, apuntó contra el gobierno provincial por el plan que lanzó para recuperar las hosterías del norte neuquino , ya que señala que lo que dijo el ministro de Turismo , Gustavo Fernández Capiet , no condice con los informes que entregó ella sobre el estado edilicio y administrativo.

Algunos de los dicho generaron polémica y despertaron preguntas sobre la transición en el área turística, por lo que, Marisa Focarazzo decidió responder y contar el estado en que entregaron las hosterías.

"Estoy sorprendida con el comentario del ministro actual, con quien tuve reuniones, le informé y entregué toda la documentación. También le informé la situación edilicia de las hosterías, que quedaron con un alto porcentaje de reservas porque están trabajando desde el momento que me fui hasta la fecha. Hay un movimiento de turismo que está llegando y no es porque están recuperando, rescatando, como dijo, porque no, no estaban destruidas. Quienes tengan reservas van a disfrutar de un excelente servicio", aclaró Focarazzo al aire en LU5.

hostería uinganco.png Hostería en Huinganco.

Además de apuntar contra la cantidad de empelados, Capiet detectó la ausencia de capacitaciones para lograr una mejor atención a los turistas. Al respecto, la ex presidenta de NeuquenTur le respondió que hubo capacitaciones tanto al personal como a la administración, que se organizaron después de la pandemia.

"Capiet fue parte del directorio de NeuquénTur y lamento que recién ahora conozca las hosterías que son realmente maravillosas. El objetivo de estas hosterías era generar el desarrollo del norte neuquino, porque no tenía nada, disminuyendo la brecha entre el norte y el sur ofreciendo un servicio, pero no solo alojamiento, también restaurant. Entonces el cálculo que está diciendo de que hay un empleado por habitación es erróneo, porque hay que sumarle, por ejemplo en Las Ovejas, que hay 40 plazas pero hay 50 cubiertos", dijo Focarazzo.

Por otra parte, destacó que hay que sumarle que las hosterías no tiene un fin comercial, sino un fin de desarrollo y de aprendizaje de la comunidad, porque "las hosterías no solo brindan un servicio al turista, sino al pueblo, que son quienes van en temporada baja y alta a comer allí".

"Estoy un poco molesta por lo dicho, me gustaría conocer el plan, porque desde abril hasta la fecha de hoy no hay ningún programa pensado para el desarrollo", finalizó.