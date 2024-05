¿Cuándo vuelve Primeros Pinos?: Lo que se sabe sobre el parque de nieve en Neuquén

La secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo de la Municipalidad de Zapala, Belén Aragón, dialogó con LMNeuquén y aclaró que en la hostería no se están haciendo obras porque el acuerdo determina un plazo de 5 años para habilitarla. Sin embargo, todo indica que el parque estará habilitado en esta temporada de invierno 2024, es decir en junio/julio, para lo cual se les pidió que garanticen el servicio de gastronomía, sanitarios y servicio de enfermería.

Primeros Pinos concesion.jpg La firma que adjudicó la Licitación Pública en enero.

"Los tiempos eran cortos y no se iba a poder hacer en 6 meses para esta temporada. No hay ningún servicio porque se robaron todos los cables, no hay nada", explicó la funcionaria y recordó que se trata de un complejo que hace varios años sufre el deterioro, por la cantidad de tiempo que pasó y por la lejanía que tiene de Zapala.

Aragón informó que la gastronomía estará garantizada a partir de la instalación de foodtrucks -provenientes de Zapala- y que se está avanzando en seleccionar aquellos que estén habilitados.

Además, destacó que no va a haber alquiler de culopatines, trineos y accesorios de nieve porque la idea es promocionar a los comerciantes de Zapala que brindan esos servicios al igual que el alojamiento en la ciudad para que pernocten allí. Asimismo, habrá servicio de traffics privadas, con la idea de completar el servicio que se ofrezca para que la gente pase por Zapala. "Lo que se exige en el pliego, la empresa lo está cumpliendo", insistió.

La denuncia de un vecino

Días atrás, el guía turístico y municipal de Zapala, Guillermo Sánchez, criticó el estado de abandono del predio, en un video que se difundió en las redes sociales. La funcionara municipal aclaró que se trató de una denuncia con "intencionalidades políticas partidarias" ya que el hombre fue candidato a intendente. Además, señaló que nunca se acercó a conocer los procesos de licitación.

"Ellos se comprometieron a que en esta temporada de invierno ya iban a estar funcionando los servicios mínimos de la hostería. Yo fui la semana pasada y eso no funciona, el predio está totalmente despojado de todo, es inseguro, no existe cercado perimetral", fue uno de los puntos de la denuncia de Sánchez.

Primeros Pinos El estado de la hostería actualmente.

Además, puso de manifiesto que la empresa tiene denuncias y es investigada por la justicia de Mendoza. "Es público, estaría bueno que la comisión revisadora vea los antecedentes y que si algo no está bien hay que dar macha atrás", indicó y contó que hizo un pedido de informe al Concejo Deliberante, a la Municipalidad y a las autoridades del ISSN para que den explicaciones a los vecinos y esclarezcan el proceso licitatorio.

Al respecto, Aragón especificó que las denuncias no son contra la empresa licitada. "Lo que coincide es el apellido. Es el padre el que tuvo problemas en Mendoza. No es la misma empresa, no son los mismos responsables", insistió e indicó que Sánchez nunca asistió a presenciar los procesos de licitación.