"Cuando yo no pude, otra mamá ayudó a salvar a mi bebé": cómo funciona el milagro del 'oro blanco'

“Yo siempre digo que la leche de otra mamá ayudó a mi bebé cuando yo no podía y así como me pasó a mí, el banco de leche ayuda a salvar a muchos bebés”, contó a LMCipolletti . Fue allí, en una sala de neonatología, que compartió durante largas semanas con otras mamás que no podían regresar a sus casas con sus bebés en brazos, donde conoció “este mundo de leche materna y un banco que ayuda a tantas mamás ”. Luego se convirtió en donante.

Y es que literalmente abastecen a toda la provincia y socorren y salvan las vidas a criaturitas que apenas se desperezan y salen de la panza, deben luchar para sobrevivir. Bebés que apenas rasguñan los 500 o 600 gramos de peso y se aferran a la vida pero necesitan, imperiosamente, leche tibia y llena de nutrientes ‘de mamá’ que les faciliten el camino.

bebe leche hum Oti2.jpg "Cuando yo no pude, otra mamá donó para él", contó Valeria, mamá de Otilio.

Ese es el rol que cumple, el “bombero” siempre de turno que debe encender las sirenas y salir al rescate de esas pequeñas vidas en todo Neuquén: el Banco de Leche Humana. El que recolecta el “oro blanco” para esos bebés, lo recibe, los pasteuriza y los distribuye en cada punto de la provincia donde se necesite. Sea en Neonatologías públicas o privadas. El fin es ayudar a todas las familias que lo necesiten.

Pero durante los últimos días, se encendieron las luces rojas porque prácticamente el banco se estaba vaciando. Por eso se lanzó una cadena de pedido de donantes con urgencia para llegar a todas las mamás que están dando la teta, para que puedan donar “lo que puedan, cuando puedan y como puedan”.

A donar: "todo sirve"

“Hay que tener en cuenta que todo nos sirve. No importa la cantidad o la frecuencia”, contó la nutricionista del BLH, Cinthia Ruiz. Esta leche, llena de nutrientes y que regala inmunidad a los peques apenas salen de la panza de su mamá, permite llegar a muchos bebés porque “como mucho, pueden llegar a consumir entre 20 y 30 ml por día. Son chiquitos prematuros, muy pequeños que en algunos casos transitan patologías gastrointestinales, por inmadurez del aparato digestivo, o que tienen patologías cardíacas o son hijos de madres con HIV y hay que inmunizarlos”, explicó Ruiz.

El Banco funciona en la comarca petrolera de Cutral Co-Plaza Huincul y abastece a todo el sector público y privado de la provincia.

Destacaron que se necesita “que más personas solidarias se inscriban para donar leche materna a fin de procesarla y tenerla disponible para asegurar el alimento de recién nacidos de alto riesgo en toda la provincia. La inscripción es simple. El gesto es enorme”.

“Nos encontramos en un periodo de baja donación y necesitamos mamás solidarias que se encuentren amamantando o extrayendo leche para sus propios hijos que deseen compartir leche humana”, indicó María Alejandra Buiarevich.

"Salva vidas"

“Mi bebé recibió leche el día que nació y él pasó 45 días en Neo porque nació de 31 semanas. Ahí conocí lo que era todo esto porque no conocía el banco de leche. Yo me empecé a sacar y mi bebé como mucho tomaba 1 ml y el resto lo donaba para ayudar a otros bebés”, explicó Valeria Bradach, ingeniera y mamá de dos niños.

“Esto es algo resencillo, no cuesta nada. En mi caso hasta las chicas iban a mi casa a hacerme estudios para donar, te dejan frasquitos y después buscan la leche”. “Para mí es muy importante porque cuando yo no le pude dar, otra madre donó para él y esto salva vidas porque es clave en los primeros minutos de nacido”.

banco de leche humana.jpg

“En mi caso desde la semana 22 la placenta no crecía -relató Valeria-, me controlaban todo el tiempo para que no hubiera sufrimiento fetal y cuando me hicieron la cesárea me hizo mal la anestesia y no pude levantarme hasta la noche, entonces le dieron leche de banco. Siempre digo que mi bebé pudo tomar la leche de otra mamá y lo mismo pasa con otros tantos bebés… Esto puede cambiarle la vida a un nene, a una madre y a una familia”.

“Hubo 10 o 15 días que fueron terribles. Fue muy duro irte a tu casa sin tu bebé. A él lo tuvieron que reanimar, se agarró una infección y terminó con respirador, pero después mejoró”, agradeció Valeria.

Quiénes reciben la leche humana

En cuanto a los usos, se remarcó que “el primero y fundamental es el prematuro de menos de un kilo y medio. Ese es el niño más vulnerable, es el que más riesgo tiene en la internación neonatal. Cuando mantenemos la leche humana de su mamá y la mamá está en condiciones que no puede amamantar, es ahí como segunda opción darle leche humana pasteurizada”.

“¿Por qué? -se preguntó- Porque mantiene los parámetros fisiológicos, entonces no requiere a veces tanto oxígeno, no requiere tanto antibiótico, la internación es mucho más corta. Es una medida de atención primera en salud, porque con esa acción salvamos la vida de este bebé”.

“Tenemos 60 nodos de recolección en toda la provincia, en instituciones de salud, algunas educativas, jardines maternales municipales de Neuquén, participa también la Casa de Gobierno y algunos centros de salud y hacia el interior de la provincia hay centros recolectores comunitarios. Contactamos a las mamás, donan y luego se recolecta esa leche. Les proveemos las botellitas esterilizadas, llega esa leche acá al Banco, se clasifica, se analiza y se pasteuriza”, indicó Ruiz.

Un total de 14 neonatologías privadas y públicas han recibido la leche, porque “es un derecho universal para todos los niños”.

bebe prematuro2.jpg

Las mamás interesadas en ser donantes pueden extraerse la leche materna en un domicilio, en condiciones que aseguren la higiene, o en un centro de lactancia de alguna institución, tanto pública como privada. Esa leche se traslada al banco y se procesa para que dure hasta seis meses durante los cuales estará disponible para las neonatologías. “Cuando nace un niño con alguna dificultad o algún problema, se prescribe – es como una receta- administrar esa leche humana pasteurizada”, indicó.

En el Banco de Leche conservan las donaciones de las mamás a -18 grados y normalmente pasteurizan entre 10 y 40 litros de leche por semana.

Quienes quieran informarse al respecto pueden contactarse directamente con el Banco de Leche Humana Neuquén vía WhatsApp al 2994066430 o a través de las redes sociales @blhnqn.

bebe leche hum1.jpg

"Es gratis"

“Es gratis y siempre está disponible”, destacan los médicos sobre la leche humana. Está perfectamente diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas protegiendo a los niños y niñas de enfermedades comunes, a corto y a largo plazo; y brinda efectos positivos permanentes. Pero los beneficios van más allá de los chicos, ya que también se extienden a la madre y a la salud pública, reduciendo el riesgo de mortalidad infantil.