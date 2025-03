¿Cuánto cuesta hoy alquilar o comprar un departamento en Neuquén?

¿A qué precios? , como siempre esto depende de las características, la ubicación (más cercana al centro encarece el valor) y si poseen o no cochera, pero los montos oscilan entre los 80 y los 110 mil dólares.

Si la búsqueda pasa por un tres ambientes, dependiendo de la categoría, la cantidad de metros cubiertos y si es a estrenar o no, el rango va de los 150 a los 200 mil dólares promedio.

El otro rubro de venta está en los departamentos que se ofrecen en pozo, en valores algo inferiores a los mencionados anteriormente. Lo que ocurrió con este segmento es que el año pasado estas construcciones tuvieron una variación bastante importante en pesos, mientras que, en comparación no variaron los valores de las operaciones que se concretaron en dólares de unidades usadas, por lo que no tienen un ritmo de venta como pretendían los desarrolladores.

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario.

Además, en líneas generales, que las operaciones se realicen con un 30% de entrega al principio y el saldo cuota durante el período de construcción, al ajustarse esto con el índice de la CAC los valores de esas cuotas se incrementan mucho para el bolsillo de la gente.

Si esa operación se hace en dólares, tomando como ejemplo un departamento a un valor total de U$S 100.000 que esté a punto de ser finalizado, con un adelanto del 30% quedan 70.000 dólares a pagar que, dividido en cuatro meses como período de obra para la entrega, resulta de unos 2.900 dólares, es decir, de una cuota de aproximadamente 3.500.000 pesos por mes que poca gente puede pagar.

Alquileres

Respecto a los alquileres la demanda sigue siendo muy alta en Neuquén, en especial de dos y tres ambientes. En este sentido un departamento de dos dormitorios con cochera, dependiendo de la ubicación y las comodidades que tenga (calefacción central, por ejemplo) y si es más o menos moderno cuesta, en promedio, entre 800 y 1 millón de pesos por mes sin contar las expensas. A ese valor, tanto el del alquiler como de las expensas lo incrementa, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados de la unidad.

Hay departamentos de dos dormitorios que son de más de 100 metros cuadrados que pueden llegar a costar 1,2 o 1,3 millones de pesos por mes.

Para tener una dimensión de la demanda, desde una de las inmobiliarias consultadas por LMNeuquén se advirtió que se había publicado un departamento de dos dormitorios, bien ubicado (a seis cuadras del microcentro de la ciudad) y con cochera, en un millón de pesos por mes. Y en el término de media hora hubo siete consultas.

La venta de propiedades más afectada es la de los departamentos usados, ya que ambas partes quieren dólares. (

Lo que movió el mercado

Las Inmobiliarias advirtieron que la mayoría de la gente que consulta para una compra de una vivienda lo primero que pregunta es que si la operación se puede hacer con un crédito hipotecario, lo que implica para concretarla unos 90 días, entre las autorizaciones y los papeles que debe emitir el banco que otorga ese crédito.

“Cambió totalmente el mercado desde octubre, después del blanqueo y de que saliera toda la línea de crédito hipotecario. Tenemos un movimiento en venta que no te vimos en todo el principio del año pasado”, advirtió el operador inmobiliario Guillermo Reybet.

“Hay que contemplar que en enero del año pasado estábamos con una inflación del 20 y pico por ciento. Claro. No había bancos que dieran crédito. Entonces, hasta que no se fue acomodando eso no iba a pasar nada. Después el blanqueo ayudó mucho y, paralelamente, fueron apareciendo también las líneas de crédito hipotecario”, indicó.

Zonas

Reybet dijo que en la actualidad hay familias que están cambiando el monto del alquiler que pagaban por el del crédito para la vivienda propia.

Respecto al blanqueo, dijo que la gente que blanqueó hasta 100.000 dólares sin costo, “posiblemente haya invertido en inmuebles, lo cierto es que por una u otra razón el mercado se movió en líneas generales”.

Con relación a las zonas que más demanda reciben las inmobiliarias respecto a la compra o alquiler de propiedades en la ciudad de Neuquén, la mayoría está relacionada a la zona cercana al área centro y el barrio Santa Genoveva.

Lo nuevo es que en la actualidad mucha gente opta por la zona sur, cerca del río y si pretenden una propiedad más grande o alejada del centro, las zonas más requeridas son la de los barrios Alta Barda, Mercantiles y Rincón del Emilio.