Cuchillo en mano, carnicero salió recuperar lo que le robaron

"No me dio miedo salir a buscarlos, al contrario, manotee el cuchillo e iba decidido a todo", admitió Martín, el carnicero de calle Don Bosco, que en las últimas horas sufrió un robo en su comercio, y poco después se vistió de justiciero para recuperar por sus propios medios parte de la mercadería perdida.

Seguidamente, aseguró que el delincuente "vive a unas cuadras de la carnicería" y aseguró que, lejos de poner resistencia, "se escondió".

Robo en Carnes To Ba Cipolletti.mp4

Una tía digna

Así fue como "una tía de él me devolvió lo mío". Luego lanzó una cruda advertencia: "Miedo van a tener que tener ellos, los comerciantes estamos cansados, te agobia la situación, la crisis, los aumentos y encima esto. Un día van a matar un ladrón y va a estar bien", avisó.

Si bien aclaró que "la policía vino enseguida", lamentó que de nada sirve porque "los agarran y a la hora ya están afuera".

Desde su local de calle Don Bosco al 1600 descartó que este episodio responda a un saqueo, en medio de la delicada situación social que se vive en ese sentido.

image.png

"Fue un robo, están todos los comerciantes alarmados y los malandras aprovechan y roban. Es más de lo mismo. La otra vez hace un año me violentaron la reja pero no me alcanzaron a robar como ahora", concluyó Martín.