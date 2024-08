Cuqui, el sinónimo de sastre en Neuquén: vistió a los gobernadores y se codeó con Fangio

En su larga trayectoria como sastre, Cuqui ha sabido vestir desde al ex gobernador de facto, Domingo Trimarco, pasando por Don Felipe Sapag, hasta llegar a Pedro Salvatori y Jorge Omar Sobisch (ex gobernadores de Neuquén), estos dos últimos que también solicitaron sus servicios para reparar o arreglar algunos detalles de sus trajes. Nacido y criado en esta tierra patagónica, Córdoba también puso a punto vestimentas de destacados jueces, abogados y otros funcionarios políticos. “Han pasado casi todos por acá”, comentó haciendo referencias a los “famosos” personajes del ámbito político neuquino.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (18).JPG Sebastián Fariña Petersen

“Felipe usaba muy poco traje, le hice como quince al gran caudillo de la Patagonia. La tela y el color de sus trajes los elegía Doña Chela (esposa del ex gobernador). Si bien no tengo una inclinación política, Neuquén ha sido grande gracias a Don Felipe Sapag", reveló.

Y si hay que hablar de elegancia eligió a Jorge Omar Sobisch. “Creo que compraba afuera (exterior) no tuve el gusto de vestirlo”, dijo Cuqui.

En su vínculo con los políticos, reveló que el padre de Rolando Figueroa fue uno de sus clientes. ”Iba a tomarle las medidas cuando vivía atrás del policlínico ADOS. A Rolo lo conozco de muy chiquito y sólo le he hecho algunos retoques de algunos trajes que compra”, lanzó.

El oficio de sastre y la crisis

Como sucede casi siempre en los tiempos de crisis económica que azotan al país, muchas son las personas que recurren a remendar o acomodar su indumentaria. Lo mismo sucede en el rubro de los zapateros. Eso hace que Cuqui actualmente tenga suficiente trabajo: “Hay mucha reparación porque la situación no ayuda mucho. Camperas, pantalones, sacos, es lo que siempre trae el cliente. Pero la crisis se nota en todos lados. A veces llegan con los sacos que eran del abuelo o del padre”.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

“Depende la reparación y trabajo que se haga es lo que cobro. Comprarse ropa hoy sale muy caro. Pero mi fuerte es la reparación de trajes. Es lamentable decir que estamos en crisis pero estamos trabajando bien”, agregó.

Precisamente, Córdoba reveló que en este tiempo ha tenido un receso en lo que se refiere a la confección de los trajes o sacos. Y esa decisión tiene que ver con la calidad de las telas hoy existentes en el mercado. “Hace más de siete meses que no hago trajes a medida. Las telas de hoy no son las indicadas y no es posible hacer un buen traje. Por ejemplo, las lanas son de poca calidad y lo bueno (por el producto) lo envían a otros países. El hilo que se corta fácil no es de calidad, deja mucho que desear. Es todo sintético”, analizó.

“Puede que en Buenos Aires exista un sector muy exigente y se puedan encontrar calidad (de géneros) pero está complicado el tema, además de los costos que pueda llegar a tener”, agregó.

Si una persona quiere confeccionarse un diseño a medida deberá disponer de entre dos y tres millones de pesos, depende de la contextura física del interesado. “Se tiene que tener en cuenta la cantidad de tela, el tiempo, la mano de obra. Un pantalón y saco si le dedicás exclusivamente tu tiempo podés tardar entre tres y cuatro días en confeccionarlo”, explicó Cuqui.

Su maestro y sus inicios en el oficio en Neuquén

Córdoba tenía 14 años cuando comenzó a interiorizarse sobre el mundo de la sastrería. Su maestro fue Don Sangari: “Él era cortador y me impulsó a la sastrería. Eran tan impecables los trajes y las telas eran lindas y de una calidad única. Hacer un traje era un obra de arte, cada detalle era hecho a mano, todo”, recordó sobre sus primeros pasos en el oficio.

Y añadió: “En esa época estaba como cadete de la tienda Nobel que estaba en Avenida Argentina 125. Eso fue en la década del 50 y era uno de los pocos negocios donde había de ropa para hombre. Ellos tenían su sastrería con sus propios sastres y oficiales. En esa época la avenida se llamaba Perón”. Casa Nobel era propiedad de Luis Solsi y Francisco Pellegrini. “Ahí nació el entusiasmo”, aseveró.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para el armado de la indumentaria de etiqueta, el sastre neuquino contó que se necesitan al menos 50 mil puntadas para su proceso, según el talle. “Lo primero que comencé a manejar fue el dedal abierto para manejar la aguja con prolijidad. Es lo primero que se aprende en la sastrería. Primero se diseña el formato que se hace con un punto flojo, luego se hace el corte y después viene la prueba –el traje ya está todo hilvanado- . Es de la única manera que se hace un saco. Después había mucha exigencia en el cuello y la solapa. Para darle forma se hacía un picado chico”, detalló.

Tras hacer sus primeras armas, Cuqui continuó su carrera en el universo textil en el taller particular de Juan Sligua, que se encontraba sobre calle Sarmiento. “Él (Sligua) venía de Polonia y tenía mucha maestría. Ahí comencé a tomar más conocimiento sobre el saco, su formato. Lo más delicado es la colocación de mangas. No tiene que haber error en la marcación del corte”.

Las mejores telas y los trajes a medida

Córdoba, quien tiene tres hijos nacidos en esta ciudad, consideró que en la década de ’50 y ’60, había unos grandes segmentos de hombres que optaban por hacerse los trajes a medida porque había mucha calidad en las telas: “Teníamos las mejores telas del mundo porque ya se terminaron las telas como Burberry. Teníamos las mejores lanas, casimir, paños, pero después la industria se cayó y las fábricas se fueron a Brasil”.

Y recordó su paso por una de las casas que marcó elegancia con su indumentaria en el país: “Estaba Suixtil que en los ‘60 tenía como presidente y cara de la marca a Juan Manuel Fangio (quíntuple campeón del mundo en automovilismo). Trabajé en esa casa cuando abrió en Neuquén. Ricardo Tamborindegui estaba a cargo y tuvimos la visita de Fangio a los pocos días de la inauguración”, contó. Después de seis décadas y de vestir a varias generaciones de neuquinos, Suixtil cerró sus puertas en el año 2019.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Elegir las telas para trajes no es un asunto que se debe tomar a la ligera. Por eso, a la hora de hacer una recomendación para la fabricación de un traje, el neuquino no dudó en elegir la lana. La tela proporciona la base física de cada traje, sino parte de su personalidad. La lana es la mejor para el día a día, según describió. Y agregó: “Ahora viene 50% lana y 50% poliéster (fibra sintética). En la empresa Indupa de Cinco Saltos se sabía fabricar poliéster. Cerró en el año ‘96”.

El último maestro de la aguja aseguró que hace años se ha instalado el uso del traje a dos botones y desplazó el uso del traje cruzado que de acuerdo a su gusto ese estilo le parecía más “elegante”. Además, resaltó que en el caso del traje de dos botones sólo se debe “abrochar” el “primer botón”. “Es clásico y le queda bien a la mayoría”, opinó.

Fue a fines de la década del ’70 cuando Néstor Córdoba decide que era hora de trazar su propio camino. Ya había adquirido la experiencia necesaria y en su casa de Buenos Aires y Basabilbaso comenzó en solitario, contando con algún asistente de turno. Su último gran compañero de equipo fue Alberto Palito, quien cortaba y diseñaba. El trabajador textil, que falleció hace uno años atrás, estuvo más de seis años junto a Cuqui.

El segundo espacio que escogió Córdoba para continuar con su oficio fue en Carlos H Rodríguez y Brown, para finamente recalar con “La Clínica de la ropa” en su actual domicilio, lugar en donde siempre también recibe visitas o algún saludo de pasada.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

En esa etapa, el músico amante del folklore llegó a vestir a los pilotos de Austral y de TAN (Transporte Aéreos Neuquén). De acuerdo a su relato confeccionó 50 trajes y 100 sobretodos para las empresas aéreas en la década del ‘80.

¿Se perdió el "Dandy"?

Córdoba no duda en sostener que en otras épocas el hombre se preocupaba más por su vestimenta porque también tenía o existía esa cosa de "dandy".

“Se perdió la cultura del buen vestir. No se le da tanta importancia al traje. Antes era una tradición andar con un buen traje. Ahora para acompañar un saco se usa cualquier cosa; remeras, camisas de jean. Se perdió la personalidad de andar bien vestido y elegante. Hasta es difícil ver un patalón bien planchado”, sentenció.

Cuqui es consciente de que las modas van cambiando y han cambiado con los años, pero no hace a que un hombre pueda llevar una prenda de calidad. “La gente que trabaja en oficinas suele estar bien vestida, son muy pocos los que se pueden ver. Pero hay varios que se ponen un traje o buen saco por obligación o para cumplir con alguna reunión y estar presentables”, analizó.

SFP Sastre Néstor “Cuki” Córdoba (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para Néstor Córdoba hacer un traje no deja de ser una “artesanía pura”. Y en modo reflexivo disparó: “Ha sido y es muy sacrificado este oficio, se hace todo a mano. Yo puedo seguir cortando y diseñando. Nunca me voy a hacer rico, pero gano lo justo y lo necesario. La peleo todos los días mientras el cuerpo me dé. He vivido con mucha dignidad y sacrificio. Y hasta ahora no he recibido quejas”.