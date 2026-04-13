De Neuquén a Chile en una hora: desde adentro, las fotos más alucinantes de la "villa" turística detenida en el tiempo

En Viña Santa Rita el pasado y el presente convergen y están en continua convivencia. Así, sumergirse en la historia de hace más de 200 años es posible.

Caminar por los senderos de Viña Santa Rita es encontrarse con un pasado vivo : desde asentamientos originarios cuyos restos descansan bajo tierra, hasta los rieles de un antiguo “tren de sangre” tirado por caballos que conectaba la viña con Buin a finales del siglo XIX. En el sitio, a solo 45 minutos de Santiago de Chile, el tiempo se detiene.

En manos del grupo Claro desde 1988, fue reconocido por Forbes como el mejor viñedo del mundo . En Viña Santa Rita el pasado y el presente convergen y están en continua convivencia: así, sumergirse en la historia de hace más de 200 años es posible.

No es solo una bodega donde se elaboran vinos de alta calidad. Se trata de un imponente complejo que ofrece un hotel boutique, un restaurante de alta gastronomía, una capilla de estilo neogótico, una cafetería y hasta un museo, todo inmerso en un parque de 40 hectáreas diseñado por el paisajista francés Guillermo Renner.

Sus estructuras e incluso sus muebles permanecen intactos, aunque todo debió atravesar su proceso de restauración. Los antiguos sillones decoran las salas de estar y los enormes quemadores generan intriga en los huéspedes: todo es parte del mobiliario dispuesto para ser usado, mientras las paredes y techos conservan arañas y pinturas originales de la época.

El hotel boutique -elegido como el sexto mejor de Sudamérica- cuenta con 16 habitaciones que combinan la modernidad con el diseño de época, con enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural y una vista única al parque.

El lugar no solo es visitado por turistas sino, muchas veces, por empresarios o políticos que eligen el sitio para mantener reuniones en un espacio reservado y relajado. Pero también llegan curiosos interesados en su historia que optan por pasar una tarde en el museo con acceso gratuito, disfrutar en el café La Panadería frente a un vagón y un horno de barro de más de 200 años, pasear en carruaje o acceder a la degustación de vinos.

Viña Santa Rita: las fotos más alucinantes

Viña Santa Rita Hotel Casa Real

Viña Santa Rita Baños romanos

Viña Santa Rita

Viña Santa Rita

Viña Santa Rita Hotel Casa Real

Viña Santa Rita Museo Andino

Parque Viña Santa Rita

Viña Santa Rita (1)

Viñedos Santa Rita (1)

Viña Santa Rita

Viña Santa Rita

Viña Santa Rita Hotel Casa Real

Viñedos Santa Rita

Viña Santa Rita Café La Panadería

Viña Santa Rita Café La Panadería

Capilla Santa Rita2 (1)

Capilla Santa Rita (1)