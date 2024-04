De Neuquén a España y viceversa: la poeta que hace brillar la poesía patagónica

Hace unos años, la autora Aixa Rava ganó la beca Can Serrat que le permitió terminar su sexto libro de poesía rodeada por escritores de todo el mundo en una antigua casona de El Bruc, Cataluña, España . La obra fue publicada por una editorial española y el sábado 13, la presentará en Neuquén .

Los libros siempre fueron parte de su intimidad: un gran fuego para entibiar la hostilidad del frío, el lugar para hacer pie si perdía el rumbo. “Disfruto mucho de escribir, pero ante todo soy una lectora voraz. Para mi leer es de las cosas más maravillosas que existen. Recuerdo muy bien las primeras experiencias de lectura, las siento en el cuerpo, son parte de mi memoria”, dice Aixa.

Aixa.jpg

En 2019, Aixa creó Tanta Ceniza, una editorial independiente que convoca principalmente a mujeres de la poesía, sobre todo de la Patagonia. “El hecho de haber podido abrir este espacio es un sueño cumplido. Sé muy bien lo que implica hacer un libro, acompañar esa sensación como editora es maravilloso. El libro es algo irremplazable, como los cuerpos son irremplazables”, explica. Y agrega: “Toda la vida quise hacer libros. Estudié por eso, quería publicar. No me pensaba a mí como autora: si bien quería escribir y que me leyeran, tenía un montón de miedos”.

Perder el mapa para encontrar el camino

“Soy una autora editada tardía”, asevera. Aunque escribe desde muy pequeña, su primer libro lo publicó a los 30 años. “Tenía temor a que me leyeran, empecé a publicar tímidamente a través de un blog cuando ya ni siquiera se usaban. También llegué un poco tarde ahí”, dice entre risas. Pero en sólo 10 años, como si algo se hubiese desatado en ella, publicó Barda; La luz no se corta como el papel; Los sitios de mi cuerpo, En el patio crece una planta rosario, Sobre esta misma nieve y Godai.

Leer, escribir, leer: los libros siempre fueron el mapa. Sin embargo, durante la pandemia perdió el rumbo. No podía leer, no podía escribir, los primeros meses estuvo paralizada. Logró volver a la lectura con El Libro de los Cinco Anillos de que Musashi Miyamoto, un tratado de guerra del siglo XVI, donde el autor enseña a los discípulos como presentarse al combate, según los cinco elementos de la filosofía japonesa Godai: agua, tierra, fuego, viento, vacío. “Me di cuenta que era yo la que estaba luchando, todos estábamos luchando contra el miedo, la incertidumbre y todo lo que producía de la pandemia”, explica Aixa.

Así nació su sexto libro, Godai, el cual empezó a escribir en medio de ese proceso, como una forma de bucear los miedos. Y también en medio de esa nebulosa, fue cuando impulsada por Lucía Vargas, autora que Aixa había publicado con su editorial, se presentó a la beca Can Serrat.

Aixa libros.jpg

De Neuquén a Europa

“Nunca fui de participar en concursos y ese tipo de convocatorias. Alguna vez lo hice de adolescente, con algún cuento. Pero Lucía insistió, ella había ganado esa beca el año anterior”, explica Aixa. En octubre presentó todos los papeles y un proyecto, que consistía en seguir trabajando y darle forma a Godai.

En diciembre de 2021, se enteró que había sido seleccionada junto a otros 20 escritores del mundo para ser parte de una de las residencias literarias más prestigiosas de Europa. Unos meses después, viajaba a España para sacarle brillo a Godai, ese libro nacido en las sombras, en una antigua casona de Le Bruc, a 45 km de Barcelona, rodeada por escritores y otros artistas, que acompañaron su proceso creativo.

“Fue una experiencia increíble. Estuve más de un mes y medio compartiendo con personas de todos lados en un lugar maravilloso. Eso me animó a presentarme a otra beca, la residencia Faberllull de Olot, también en Cataluña, donde estuve por una semana trabajando con un proyecto de antología que vamos a editar con Tanta Ceniza”, dice Aixa.

Mientras estaba en España, fue convocada por la editorial Esdrújula de Granada, junto a quienes publicó “Sobre esta misma nieve”, una antología sobre su propio recorrido que salió a la luz en septiembre de 2022. También, por José María Cumbreño de Liliputienses, que se define como una “editorial independiente que aspira a difundir en España la mejor poesía latinoamericana”. Y fue ahí donde editó Godai. Según Aixa: “Este quizá es mi libro más heterogéneo. Está organizado en 5 manifiestos, escrito con diferentes estructuras: haikus, senryus, poesías más largas, más breves. Pero sobre todo es una forma de exorcizar el miedo de la pandemia y tantos otros miedos”.

Aixa presentación.jpg

Después de toda aquella aventura, Aixa volvió a Neuquén. Sin embargo, este verano fue nuevamente convocada a Europa para encontrarse con su obra terminada y publicada. Durante enero, presentó Godai por toda España.

El libro fue recibido y abrazado en cada presentación. Y en él no sólo se deja apreciar la maestría de Aixa, sino que también hay una nueva puerta que se abre para la poesía de la Patagonia.

El sábado 13 de abril, Aixa presentará Godai en casa, esta vez en Micelio Bar, ubicado en La Pampa 285 de Neuquén Capital. Un evento de entrada gratuita, en el que estará conversando con Clara Kenny sobre su sexta obra, con la que puedo desterrar los miedos; la que la devolvió a su lugar natural, de pertenencia: esa Patria sin límites que son los libros.