De salames y otros fiambres

Pero más allá de lo gastronómico, que no es el motivo de estas líneas, esta semana esa palabra ha tomado notoriedad, y a partir de los dichos de una diputada nacional. Y de Neuquén. Se trata de Nadia Márquez . La pastora libertaria calificó a los tres senadores que representan a la provincia de “salames” por votar en contra del DNU. Y ahí ya no hablamos de embutidos, sino -según la Asociación de Academias de la Lengua Española- de “persona tonta, de escaso entendimiento”.

Sin embargo, que una representante del pueblo le diga a otros “salames” y una senadora de las aludidas -Lucila Crexell- recoja el aguante y responda que “está directamente relacionada con su capacidad intelectual”, en referencia a Márquez, tampoco es que ayude mucho a calmar las aguas, sino que suma a la nueva grieta que muchos quieren agitar.

Donde también las aguas están divididas es en el conflicto docente, donde “cansado” de planteos insólitos, el gobierno de Rolando Figueroa tomó una medida concreta. Por decreto dio un aumento por actualización por IPC, además de dos bonos (uno de 100 mil y otro de 125 mil), entre otros puntos que se aplicarán en el salario de los docentes. No obstante, la posibilidad de que se retomen, por no decir que inicien, las clases finalmente aún parece una utopía.

Aunque desde el gremio insisten en que la interna no es el motivo del rechazo de la oferta salarial, por cierto, única en todo el país, los próximos días serán determinantes para saber qué ocurrirá en las escuelas. Aunque parezca increíble, ATEN busca que la Provincia derogue el decreto que le da un aumento atado a la inflación.

¿Dónde me anotó?, se preguntan varios sectores que aún aguardan cerrar paritarias o que simplemente acordaron convenios por un par de meses, hasta tanto se vea dónde nos lleva el DNU, la futura Ley Bases y el Pacto de Mayo, que aún está flojito de papeles porque los gobernadores lo ven con cierto recelo.

Violencia sin fin

Mientras tanto, el narcotráfico y la violencia se siguen adueñando no solo de Rosario. O cuándo hemos visto por estos lares un crimen semejante, como el ocurrido semanas atrás en la Autovía Norte, o esta semana en barrio Almafuerte, donde ejecutaron a un comerciante chino.

Para apaciguar un poco, este sábado, el Presidente dijo que “la mayoría de los políticos no pueden pisar la calle porque la gente si los conociera los descuartiza vivos”, al hablar de su contacto directo y permanente en las redes sociales. Él prometió ir contra la casta, esa que sigue sin escuchar al pueblo que solo pide un poco de atención. No son ellos y nosotros. No es nosotros y ellos. Somos todos.