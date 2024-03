Javier Milei apoyó la idea de una "rebelión fiscal" en Buenos Aires

Por último, sobre el mismo tema y acostumbrado a los dichos bíblicos, expreso que "es un robo descarado y casi que diría que es bíblico, ladrón que roba a otro ladrón tiene cien años de perdón".

Javier Milei y su participación en las redes

En la misma entrevista, el mandatario habló con respecto a su activa participación en las redes sociales e hizo una fuerte referencia sobre los políticos en la calle.

"Por qué yo no puedo seguir comunicándome con la gente de manera directa. También es cierto que la mayoría de los políticos no pueden pisar la calle porque la gente si los conociera los descuartiza vivos", lanzó Milei.

milei (6).jpg El proyecto de Ley Ómnibus será renovado. Javier Milei y Guillermo Francos confían en la aprobación.

"Algunos periodistas creen arrogantemente que tiene que ser el intermediario con la gente: no entienden esto de tener una comunicación directa con la gente a través de redes sociales", sostuvo el mandatario.

Además, negó que tenga un ejército de trolls para atacar en redes sociales: "Muchos de nuestros seguidores son muy combativos en las redes. Yo no necesito decir nada. Son absolutamente inorgánicos, inmanejables".

Espert contra Kicillof

Espert 1200 (1).jpg Siempre polémico, José Luis Espert es señalado por toda la oposición.

Espert, quien también es presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, anticipó que él mismo no pagará ninguno de los impuestos en la provincia y calificó al gobernador como “un vampiro en un banco de sangre con la plata”.

"El gobernador de la provincia ha generado un impuestazo fenomenal y tampoco le alcanza. ¿Es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre, mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. No es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común", señaló en una entrevista con el mismo medio radial que luego habló el presidente.

“Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo. Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, subrayó.

El aumento de impuestos

La Ley Fiscal Impositiva 2024, fue votada en diciembre en la Legislatura bonaerense y contó con el respaldo del PRO, la Coalición Cívica, parte de la UCR e incluso un sector de los libertarios.

A partir de esta ley, se aplicó un aumento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, variando entre el 140% y el 200%. Además, a principios de este año, la Resolución Normativa 11/24 de ARBA cobró a empresas un anticipo adicional del Impuesto sobre Ingresos Brutos para recaudar 155.000 millones de pesos, un monto equivalente a cuatro veces el importe del anticipo de octubre de 2023.