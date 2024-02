Dejó la abogacía para dedicarse a la música y abrió el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia

En cuanto a su carrera artística, que comenzó hace pocos años y creció de forma veloz, destacó que hace poco se editó su primer libro de poesías. Además, su primer disco se encuentra en todas las plataformas digitales y está en producción el segundo.

Lloro como una baguala. Macarena Montovi Trío +1.mp4

"Mi música retrata un poco el paisaje de la zona entre el folklore y el rock, fusionando distintos géneros. También produzco algunos proyectos artísticos de la zona", explicó.

Pero su arte no queda solo ahí, sino que también produce a artistas internacionales: "Hay una gira próxima, a fin de año, de un contrabajista de Francia, Vladimir Torres y también voy a producir esa gira, con un montón de facetas".

Asimismo, lleva su música, su poesía y su escritura por todo el país. En cuanto a su primer libro, contó que hará la presentación en la zona y luego una gira por el interior de la provincia. Pero también expande sus horizontes, por lo que decidió llevar su música a otros lugares. "En mayo tengo una gira pautada para la provincia de Buenos Aires, empezamos por Bahía Blanca en formato dúo, mi proyecto es solista pero tengo varios dúos", expresó.

Ante la pregunta de si se arrepiente de la decisión de haber dejado atrás su carrera judicial, muy segura, Macarena Montovi respondió que de ninguna manera. "No me arrepiento, no solo porque claramente me está yendo bien y estoy muy contenta, sino porque me hace muy feliz dedicarme al arte y dedicarle la energía completa", afirmó.