Desalmados se llevaron hasta el inodoro de un comedor en el Oeste

No se pudieron llevar mercadería porque la mujer guarda los alimentos en un depósito que tiene en su casa. Sin embargo, las pérdidas ocasionaron otro problema: el lugar tiene una pérdida de gas que es necesario reparar para volver a cocinar.

Para colmo, desde el cambio de gobierno reciben alimentos a cuentagotas. "Nos falta de todo. Hace dos días que no mandan carne. Un día sí, un día no. Media bolsa de papa y media bolsa de cebolla, eso mandan. Y de parte del gobierno provincial no se hizo nadie presente. No nos pueden tener así, es un atropello total con las personas pobres", se quejó.

Se llevaron hasta el inodoro de un comedor en el Oeste

"Nuestros niños y los viejitos están comiendo de la basura, en una provincia rica. Que no nos vengan a decir acá que no hay plata. Es una vergüenza lo que está pasando. El hambre y la desnutrición matan", agregó.

Los vecinos sospechan de dos hombres, uno de los cuales vive en una vivienda usurpada dentro del mismo predio. El otro reside a la vuelta del comedor ubicado en la manzana i, casa 15, del barrio Cuenca XV.

Otro antecedente peligroso

En septiembre del año pasado, uno de ellos les tiroteó el comedor, en medio de un conflicto por la tenencia de tierras con aparente complicidad policial. Como consecuencia del hecho, vecinos del barrio y referentes del comedor iniciaron un piquete sobre la calle Casimiro Gómez para visibilizar el problema y denunciar la connivencia policial en la zona.

"Son personas que me hostigan y tienen problemas con el comedor", sostuvo Patricia.

Mientras tanto, la mujer debe cuidar de sus vecinos y de un hijo internado con parálisis cerebral hace cuatro meses. Una señora le pregunta "mañana qué comen" y ella no sabe qué decirle.

La realidad es que necesitan de todo, y toda ayuda es bienvenida. Se agradece la colaboración que puedan ofrecer llamando al número de teléfono de Rivero 299-5233815.