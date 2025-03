Desalojo mapuche en el lago Correntoso de Villa La Angostura: la reacción de la comunidad ante el pedido del intendente

La disputa llegó a un punto crítico cuando, a fines de 2024, la Justicia provincial falló a favor del municipio por parte del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la devolución del espacio. Murer había intentado una negociación pacífica, pero al no lograr avances, decidió pedir el desalojo.

Camping Mapuche Paichil Antreao.jpg El camping del lago Correntoso "Rincón de los Amigos" en Villa La Angostura.

Sin embargo, la comunidad Paichil Antreao respondió con su propio reclamo judicial, que se hizo en estos meses. Presentaron una acción reivindicatoria, con el argumento de que el predio forma parte de su territorio tradicional y que la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aún pendiente, les daría el reconocimiento oficial sobre las tierras.

Relevamiento de tierras mapuches y acción reivindicatoria

La provincia había terminado el relevamiento de tierras; sin embargo, cuando asumió Javier Milei el INAI no tomó ninguna postura y no hubo resolución administrativa.

Acá hay dos temas, uno es la administración del camping (que la comunidad estaría dispuesta a ceder), pero no así el reclamo por la posesión de las tierras. Es decir, que las viviendas construidas no las abandonarían hasta no agotar las instancias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la comunidad acudió en queja.

El documento que cambia el escenario

El expediente Municipalidad de Villa La Angostura c/ Montes Hugo y otros s/ acción reivindicatoria, con más de 895 fojas, fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes.

Según fuentes consultadas por LMNeuquén, el trámite quedó radicado en la Sala 1, bajo la presidencia por el juez Pablo Furlotti. El movimiento del expediente se dio justo el 10 de marzo, cuando Murer realizó las declaraciones sobre el desalojo. Es decir, este conflicto tiene una vuelta más de tuerca.

Villa la Angostura - Playa Correntoso- ©JULIANCAMPOS (13).jpg La playa del lago Correntoso es pública, pero si alguien quiere acampar o usar las parrillas tiene que pagarle a la comunidad Paichil Antriao. Julian Campos

La Justicia ahora deberá analizar el caso en profundidad y determinar si la comunidad tiene derecho a permanecer en el predio o si la orden de desalojo sigue en pie.

Mientras tanto, el municipio sigue firme en su postura: quiere transformar el predio en un balneario público, eliminar cualquier servicio de camping y asegurar que el espacio vuelva a ser de acceso común para residentes y turistas.

¿Qué puede pasar ahora?

El conflicto entra en una nueva etapa judicial, con escenarios posibles que pueden cambiar el rumbo del caso. Uno de ellos se daría si la Justicia avala la acción reivindicatoria, la comunidad Paichil Antreao podría mantener la ocupación y esperar la resolución del INAI, que podría reconocerles oficialmente la titularidad del predio.

Otro escenario posible es que la Justicia rechaza el pedido, por lo que el Municipio tendría vía libre para avanzar con el desalojo, algo que un potencial escenario de mayor conflictividad.

También está la salida política, que es la que se podría preparar en estas horas, con la intervención de algún funcionario del gobierno de Rolando Figueroa. Sería una salida extrajudicial.

En cualquier caso, el expediente presentado por la comunidad en la Cámara de Apelaciones aún puede escalar a instancias superiores, lo que podría prolongar el conflicto por meses o incluso años.

La batalla legal avanza, la pregunta sigue abierta: ¿habrá una solución pacífica o el enfrentamiento escalará aún más? En Villa La Angostura, la tensión está lejos de disiparse.