Descubrió quién es su madre biológica: vive en Neuquén y está viva

En mayo de 2023, Darío Caputo inició una búsqueda decisiva y llena de valor para reconstruir su propia historia. Con 41 años, no sabía de dónde venía. Hacía poquito tiempo que asumía la religión mormona como forma de vida y no podía bendecir su árbol genealógico. Enfrentaba un muro de silencios, vacíos de información, dudas y secretos de familia nunca develados.

"Vieron la nota y se comunicaron conmigo. Muy amables", recordó.

Una de esas personas que se comunicó con él pertenece a la Defensoría Pública de las Víctimas de Neuquén, quien hizo todo lo humanamente posible y más todavía para que Darío sepa quién es su madre biológica.

Su trabajo comprometido con la verdad allanó mucho su camino.

En una entrevista con LMNeuquén, Darío compartió la noticia que estaba esperando: "Me dieron el nombre de mi madre (biológica), tengo su DNI, su dirección. Sé de dónde es. Todo gracias a la Defensoría Pública de las Víctimas de Neuquén. Ahora tengo que ver cómo hacer para contactarla".

Por un momento, el organismo judicial había dejado de funcionar tras el cambio de gobierno, pero ya trabaja a pleno. Esta semana, mantuvo una videollamada con Darío, mediante la cual, el hombre ya no tiene la menor duda de quién es su madre, con domicilio en la ciudad de Junín de los Andes.

Confesó que se siente muy contento porque le "costó un montón" confirmar que había sido un bebé expropiado y descubrir quién fue la mujer que lo trajo al mundo. Ocurrió el 17 de febrero de 1981, en Huechulafquen, departamento Huiliches. Entonces su madre biológica era menor. "Tenía 16 años, y su madre firmó por ella cuando se retiraron del centro de salud", contó.

El hallazgo todavía lo está procesando, mientras intenta no perder la calma y evaluar la mejor manera de establecer contacto. Contó que tiene amigos mormones que ya visitaron la propiedad donde supuestamente viviría. Entonces encontraron a un hombre, quien sería su pareja. "La idea es que puedan volver y le pregunten si la conoce, si ella vive o no en esa casa", acotó.

Hablar con su madre biológica, su próximo paso

Si llega a confirmar que su madre biológica reside en esa dirección, tiene el deseo de visitarla personalmente. Actualmente reside en Buenos Aires. "Veré como hacer para acercarme. Yo quiero hablar con ella para que me cuente lo que pasó. Sé que era menor... tenía 16 años, pero más allá de eso no sé por qué me dieron así... por qué me expropiaron. Hasta los testigos -de mi nacimiento- resultaron falsos (fingieron una adopción). Lo único que quiero es saber la verdad, quién es ella y conocer sus antecedentes. Seguramente, para ella también habrá sido abrumadora la situación", expresó.

Con calma pero seguro, visualiza en el horizonte dos posibilidades: una, que su madre quiera hablar; dos, que no quiera y le diga que no lo conoce. "Yo por ahora pienso en positivo. Estoy muy contento...y no soy la única persona en esta situación. Lo único que quiero es conocerla", reiteró.

En un futuro, hasta podría avanzar con un juicio al Estado neuquino por expropiación. No obstante, primero quiere hablar con el padre que lo crio, si está de acuerdo; y en este momento se encuentra muy débil de salud. "Tengo que ir despacio con él, a ver si accede o no. Pero por el momento, juicio no. No anda bien de salud... tiene 78 años, y cada vez que hablo de este tema, se angustia", señaló Darío. En tanto, su madre del corazón falleció hace dos años y medio.

"La que sabía todo era ella, eso me dijo mi papá. Pero bueno, por lo menos tengo un nombre y un documento para empezar a buscar y ver si puedo contactar a mi madre biológica y hablar... saber qué pasó, cómo está, saber si tengo hermanos o hermanas", agregó.

Destacó la ayuda que brindó la Defensoría Pública de la Víctima para descubrir que en realidad no era un hijo adoptado, sino expropiado, y saber también quién es su madre biológica.

Aseguró que no pierde la calma, que está tranquilo. Sin embargo, algunos problemas de salud, como la hipertensión que padece y un pre-cáncer de esófago recientemente informado lo apuran un poco.

Dejó a disposición su número de teléfono 11 5528-6884 para que personas que tengan datos relevantes para aportar se puedan comunicar con él.