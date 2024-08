Descuentos a docentes por paro en Neuquén: cómo es el sistema del gobierno en caso de errores

En los últimos días, se dio a conocer la circular del Consejo Provincial de Educación (CPE) que insta a las autoridades escolares a informar sobre la adhesión a los paros a los que convoca la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), muchos directores y directoras de las escuelas no cumplen con esa obligación. En función de eso, el Ejecutivo reiteró que existe un procedimiento ágil para que aquellos que puedan justificar sus inasistencias durante las jornadas de paro, puedan tramitar la devolución de las sumas descontadas por error.

Los casos en los que pueden tramitarse los reintegros son: haber ido a trabajar (aquí el problema es que los directores no informan) y tener otra justificación por la ausencia que no sea paro; también se da el caso de docentes que no tienen obligación laboral el día del descuento.