Descuentos para las fotomultas en Neuquén: de cuánto es y cómo acceder

El funcionario municipal contó que durante la semana de prueba, las contravenciones más frecuentes que se detectaron fueron: invadir la senda peatonal, casi en un 70% y la falta de uso de cinturón de seguridad. Con estos controles el municipio aspira bajar la siniestralidad vial apuntando a que no se cruce con semáforos en rojo, no se invadan las sendas peatonales, se utilice el cinturón de seguridad, no se use el teléfono celular conduciendo, no se haga giro a la izquierda, ni se realice el estacionamiento en doble fila, detalló Baggio.