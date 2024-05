Desde el corazón: organizan una peña para ayudar a familias neuquinas que luchan contra el cáncer infantil

Comenzaron colaborando con los trámites que las familias del interior debían hacer ante las obras sociales, generando el nexo con los hospitales y luego, se propusieron conseguir un espacio físico para que esas personas pudieran tener un lugar amable donde descansar. “Mi hermano estuvo en tratamiento 7 años, el próximo 17 de julio se cumplen 11, desde que falleció. Pero nos encomendó esto. Tengo la certeza de que fuimos elegidos, porque no es fácil, pero lo hacemos con cariño, con amor, sabiendo muy bien lo que pasan esas familias”, explica Verónica.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 15.27.24.jpeg Ezequiel Valdebenito junto a su mamá, Marisa.

Además de generar el contacto con el hospital Castro Rendón y la clínica San Lucas, los únicos lugares en Neuquén que cuentan con las posibilidades de llevar adelante un tratamiento oncológico para infancias, la fundación tiene una casa ubicada en San Carlos 1330 del Bario Belgrano. Allí, además de concentrar toda la logística que llevan adelante, tienen espacio para albergar a dos familias. “Si bien con la Ley Oncológica las familias están más contenidas, más cuidadas, nosotros recibimos entre 7 y 8 familias por año. Son poquitas, pero el tiempo que están es muy variable y depende del tipo de tratamiento. Hay personas que pueden estar unas semanas y otras que necesitan dos años”, relata Verónica.

Por eso, comenzaron con la construcción de cinco departamentos individuales para que estén a disposición de las familias de niños oncológicos. Sin embargo, la situación económica cada vez se vuelve más difícil y construir es un desafío aún mayor. Por eso es que están organizando un nuevo evento solidario que las ayude a afrontar los gastos y darle continuidad a la obra.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 13.51.03.jpeg Comenzaron la construcción de cinco departamentos para familias de niños con tratamientos oncológicos.

Folklore y solidaridad

Cada año, la fundación organiza una peña o un bingo grande, que suman al trabajo de promoción y recaudación de fondos solidarios que hacen con el Buffet que crearon para ese fin.

Este año, como el desafío es mayor, están armando una peña imperdible que tendrá lugar el sábado 25 de mayo, a las 20hs en la Epet N° 8 (Perticone y Ruta 22), donde tocará el reconocido violinista santiagueño Néstor Garnica, junto a Toby Villa, un destacado artista que hace un tiempo decidió radicarse en el Alto Valle. Además, se presentarán Mario Suarez, Los Compadres del Cardón, El Amparo y Tracus Vivo. Las entradas tienen un precio popular y se pueden adquirir a través de las redes sociales de la Fundación.

Para ello, están recibiendo no sólo la colaboración de los artistas, sino también de la productora de Cristian Temi, un músico y productor oriundo de El Cholar que hace más de 20 años organiza peñas y eventos folklóricos en la región.

WhatsApp Image 2024-05-18 at 19.32.05.jpeg La peña se realizará el próximo sábado 25 de mayo.

“Mi vinculación con el folklore comenzó cuando era muy chico, con mi maestra de la primaria que siempre nos incentivó. Luego, como no había secundaria en mi pueblo, me fui a estudiar a Córdoba y siempre estuve en contacto con mi amigo Pelu Luca, que se había ido a estudiar a Santiago del Estero”, explica Temi. Cuando volvió al sur, porque para su familia era muy difícil tenerlo lejos de casa, comenzó organizar peñas y a traer a sus amigos santiagueños. Hoy es una marca registrada y garantía de encuentros hermosos, familiares, para no dejar de bailar toda la noche.

Por esas cosas del destino, cuando estaba empezando la obra de la fundación, Temi también comenzaba a organizar sus Peñas del Viento. Hace unos cuantos años atrás, cruzaron sus caminos. Muchas veces, el Buffet de SENO suele hacerse cargo de la gastronomía de las peñas y eventos que propone la productora. Hace cuatro años, también organizaron una gran peña a la que convocaron por primera vez a Néstor Garnica.

“Me parece sumamente noble la obra de la fundación, las chicas trabajan a pulmón, lo dejan todo. No sólo es una causa tremenda y que requiere toda la solidaridad, sino que también está en el plano de lo real, se puede conocer el trabajo, se puede ver el alcance de todo lo que hacen, no es algo que queda en el aire”, explica Temi.

WhatsApp Image 2024-05-19 at 13.41.28.jpeg Hace cuatro años convocaron por primera vez a Néstor Garnica a participar de la peña.

Manos que ayudan

Además de toda la obra que llevan adelante, hace un tiempo SENO comenzó a fabricar pelucas oncológicas. “Empezamos haciéndolas para pequeñas pacientes y adolescentes. Surgió justamente por una niña que cumplía 15, pero hoy es para todas las edades y todos los géneros”, explica Verónica. A través del contacto de una de sus voluntarias, lograron traer desde Ushuaia a Elba Benavides, una especialista en el tema, con la que realizaron un curso intensivo. Hoy pueden cumplir también este sueño y seguir tejiendo esta gran red solidaria.

En la fundación trabajan de manera permanente un grupo de cuatro personas, otras llegan voluntariamente a dar una mano. Para quienes quieran colaborar, SENO siempre tiene las puertas abiertas. Para conocer lo que hacen, sólo hay que acercarse para mirar como lograron hacer del mayor dolor una increíble obra de amor, que hoy y siempre, necesita ser abrazada por la solidaridad del pueblo neuquino.