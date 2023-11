Desde Provincia niegan que no alcancen los alimentos para la Escuela 356

La subsecretaria destacó que “por este acuerdo de refuerzo alimentario con Nación, la Provincia recibió 251 millones este año y, a partir de gestiones del ministro Osvaldo Llancafilo, en 2024 ese monto ascenderá a 1.000 millones de pesos”.

El Ministerio de Educación extendió las clases en toda la provincia hasta el 22 de diciembre

"Está claro que hay situaciones sociales muy complejas que llegan a la escuela y tanto directivos como docentes tratan de ayudar, pero también es cierto que es imposible que los establecimientos puedan suplir todas las necesidades y la problemática de las familias. Las partidas tienen una finalidad y es atender el refrigerio, los mecanismos administrativos funcionan diariamente y también los valores se han actualizado" agregó.

La funcionaria provincial también añadió que este año, incluido el mes de diciembre, se habrán destinado 2.400 millones de pesos para comedor y refrigerio, a lo que se suman 580 millones más para gastos generales y materiales”. Y agregó, que por el impacto de la inflación, ha ido aumentando el monto para la compra de insumos para preparar alimentos.

Qué dijo la directora de la escuela 356

La directora de la institución, Claudia Tardugno, contó el difícil momento que pasan en la escuela: "Los días lunes son los más críticos, los chicos lloran porque les duele la panza de hambre, se nos descomponen porque no comen el fin de semana. Del turno tarde los chicos a veces vienen directamente a buscar la leche y el pancito para comer ese día".

Según dijo Claudia, años anteriores realizaban solo una colecta al año, para juntar abrigo, pero que este año fue muy particular por que los obligó a pedir también colchones, chapas y alimentos no perecederos. "El momento que están viviendo nuestras familias es una crisis muy terrible. No solamente por lo temporales que nos azotan que como ellos viven en casillas se llevan la peor parte, los chicos vienen sin descansar, vienen con sueño porque imaginate que una casilla se mueve toda la noche y los chicos no duermen. Vienen con sueño, con hambre, mojados", relató la directora.